Věděl jsem, co dělám, řekl Lennonův vrah, když v srpnu žádal o propuštění

„Nebudu nikoho vinit za to, že mě k tomu tenkrát přivedl. Věděl jsem, co dělám, věděl jsem, že je to špatné. Chtěl jsem ale slávu tolik, že jsem byl ochotný jí dát všechno. I vzít lidský život,“ řekl komisi Chapman.

Chapman Lennona smrtelně postřelil 8. prosince 1980 v newyorské části Upper West Side, kde hudebník bydlel se svou ženou, japonskou umělkyní Yoko Ono. Dříve toho dne Lennon Chapmanovi podepsal kopii své nového alba Double Fantasy.

V nápravném zařízení Green Haven si Chapman odpykává trest doživotního odnětí svobody s možností podmínečného propuštění po 20 letech, o které může příště požádat v únoru 2024.