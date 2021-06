Město Most chtělo pro Romy z Chánova pořídit bydlení v „Čunkových buňkách“. Bylo to drahé, tak zakázku zrušili. | foto: Dan Materna , MAFRA

Město Most chtělo pro Romy z Chanova pořídit bydlení v „Čunkových buňkách“. Bylo to drahé, tak Mostecká radnice zakázku na výběrové řízení zrušila. Mělo to být řešení, co s vybydleným sídlištěm, ale co teď dál?