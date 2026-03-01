Cynická vražda, odsoudil Putin smrt Chameneího. Nepřijatelné, přidala se Čína

Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na Putinovo vyjádření soustrasti íránskému prezidentovi Masúdovi Pezeškjánovi
„Přijměte prosím mou nejhlubší soustrast v souvislosti se zavražděním nejvyššího vůdce Islámské republiky Alího Chameneího a členů jeho rodiny, spáchaným s cynickým porušením všech norem lidské morálky a mezinárodního práva,“ uvádí se ve vyjádření na webu Kremlu.
Chameneí bude v Rusku připomínán jako přední státní činitel, který osobně přispěl k rozvoji rusko-íránských vztahů a k jejich povýšení na úroveň strategického partnerství, dodal Putin.
Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média
Na klerikovu smrt nesouhlasně reagovala i Čína. „Zavraždění suverénního vůdce a podněcování ke změně režimu jsou nepřijatelné,“ uvedl ministr zahraničí Wang I.
Íránské úřady v noci na neděli potvrdily „mučednickou smrt“ duchovního vůdce. K odpovědnosti se přihlásila izraelská armáda. Podle médií letecký útok podnikla na základě podrobných informací od americké zpravodajské služby CIA, poznamenala agentura Interfax.
Poté, co Rusko v únoru 2022 v rozporu s mezinárodním právem zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi na sousední Ukrajinu, stal se Írán pro Moskvu klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů.
„Ačkoli Ukrajinci nikdy Írán neohrozili, samotný íránský režim se rozhodl být komplicem (ruského prezidenta Vladimira) Putina a dodal mu nejen samotné drony, ale i technologie (pro licenční výrobu),“ napsal v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti.
Rusko za čtyři roky války vyslalo proti Ukrajině více než 57 tisíc dronů íránské konstrukce, připomněl. „Je spravedlivé dát íránskému lidu šanci zbavit se teroristického režimu,“ dodal.