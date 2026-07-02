Do Teheránu mají už v pátek přicestovat hosté ze zahraničí, včetně pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa či ruského exprezidenta Dmitrije Medveděva. Od pátku bude také částečně uzavřen vzdušný prostor nad Teheránem a začnou platit dopravní omezení.
Celkové uzavření vzdušného prostoru nastane v pondělí, kdy smutečním průvodem vyvrcholí pietní ceremonie ve zhruba devítimilionové metropoli. Očekávává se účast 15 až 20 milionů lidí.
Armáda ve čtvrtek varovala USA a Izrael, aby se v době státního pohřbu zdržely jakékoli útočné akce.
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Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média
Chameneí má být pohřben 9. července v mauzoleu imáma Alího Rezy v Mašhadu. Pohřební obřady v Teheránu budou pravděpodobně největší akcí, jakou kdy město zažilo.
Na pohřbu Chameneího předchůdce v úřadu, ajatolláha Rúholláha Chomejního, který zemřel v roce 1989, přišlo podle íránských médií téměř deset milionů lidí.
Pozůstatky Chameneího, který zemřel ve věku 86 let, budou od soboty vystaveny v teheránské velké mešitě Mosala. Tam se mají v sobotu od šesti ráno místního času (4:30 SELČ) začít shromažďovat věřící, aby jej uctili minutou ticha. Na ploše u mešity už byl instalován obří klimatizační systém, aby ochladil účastníky pietní akce.
Agentura Anadolu ve středu napsala, že bylo v areálu mešity instalováno velké pódium, na kterém budou umístěny i rakve s dalšími íránskými činiteli zabitými při americko-izraelském útoku na Teherán.
Kolem pódia jsou velké betonové bloky a platí přísně omezen pohyb v jeho okolí. K mešitě se nesmí přiblížit žádné vozidlo v okruhu více než kilometr.
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Ajjatoláh Alí Chameneí byl nejvyšším íránským vůdcem od roku 1989. Od té doby měl v Íránu poslední slovo mimo jiné v zahraniční politice, jaderném programu či vojenských záležitostech.
Po jeho smrti 28. února při izraelsko-amerických útocích na Teherán ho ve funkci nahradil 8. března jeho syn Modžtaba Chameneí. Ten se však od té doby neobjevil na veřejnosti a komunikuje jen písemně. Panují proto spekulace, že byl při izraelsko-amerických útocích rovněž zraněn.
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Izraelský ministr obrany Jisrael Kac tento týden uvedl, že i Modžtaba Chameneí je na seznamu cílů Izraele. Podle deníku The Jerusalem Post se ale Izrael nechystá Chameneího zabít, jelikož by tím značně narušil jednání USA a Íránu o míru.
„Varujeme nepřátele Íránu, zejména USA a sionistický režim (Izrael), aby se vyhnuli jakékoli špatné akci a pomysleli na tvrdou odvetu, kterou by naše ozbrojené síly provedly za agresi vůči naší zemi,“ uvedl Alí Abdolláhí z centrálního velitelství íránských ozbrojených sil. Podobně se ve středu vyjádřil i íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí.