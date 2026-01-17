Chameneí označil Trumpa za zločince. Může za oběti při protestech v Íránu, řekl

  13:35
Íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí dnes prohlásil, že Teherán považuje amerického prezidenta Donalda Trumpa za zločince, protože způsobil íránskému lidu oběti a škody během protivládních protestů. Protesty vypukly koncem prosince a Trump během nich několikrát íránskému vedení pohrozil americkou intervencí, pokud bude demonstranty zabíjet.
Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí.

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí.

Americký prezident Donald Trump při projevu v izraelském Knesetu (13. října...
Demonstrant zapaluje cigaretu o hořící plakát íránského nejvyššího vůdce...
Demonstrant pálí cigaretou obraz ajatolláha Alího Chameneího během shromáždění...
Demonstrace zapálení cigarety o hořící obraz vůdce islámského režimu ajatolláha...
38 fotografií

„Nejnovější vzpoura se lišila v tom, že se do ní osobně zapojil americký prezident,“ prohlásil Chameneí. Dodal, že Trump je zodpovědný za oběti a škody, které způsobil íránskému národu.

„Trump do této vzpoury zasáhl a povzbuzoval vzbouřence, řekl, že jim poskytne vojenskou podporu,“ uvedl Chameneí podle serveru televize Iran International. „Američané tyto události naplánovali, jejich cílem je ovládnout Írán,“ dodal.

Jako když ČKD vyrazilo na Václavák. Teheránští bazaristé hodili ajatolláhy přes palubu

Chameneí už dříve během demonstrací označil Trumpa za arogantního a vzkázal mu, aby se staral o problémy ve Spojených státech.

Cla jako pomoc protestujícím?

Trump tento týden na své sociální síti Truth Social vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protestech a zmocnili se institucí v zemi.

Uvedl také, že pomoc je na cestě, aniž by posléze novinářům vysvětlil, jakou pomoc měl na mysli. Šéf Bílého domu také tento týden uvalil 25procentní clo na země obchodující s Íránem.

V pátek Trump na Truth Social poděkoval íránskému režimu za to, že nevykonal žádnou z více než 800 plánovaných poprav, ale neuvedl, odkud informace o počtu chystaných poprav má.

Složitá íránská partie. Proč Trump vyčkává s úderem a Izrael tajuplně mlčí

Novinářům řekl, že právě zrušení poprav mělo vliv na jeho rozhodnutí nezasáhnout proti Íránu vojensky. Podle některých zdrojů ale Trumpa k ustoupení od zásahu v Íránu přiměly Saudská Arábie, Katar a Omán, které mají obavy, že by americká vojenská akce ohrozila bezpečnost regionu.

Tisíce zadržených Íránců

Demonstrace, zprvu ekonomicky motivované, vypukly koncem prosince v Teheránu a brzy se rozšířily do celé země a změnily se v protirežimní protesty. Někteří účastníci volali i po smrti Chameneího či po návratu bývalého korunního prince a představitele íránské opozice Rezá Pahlavího, jehož otec byl svržen revolucí v roce 1979.

„Okamžitě opusťte Írán.“ USA vyzvaly své občany k evakuaci, vylidňují také základny

Pahlaví z exilu vyzýval demonstranty, aby vytrvali, a slíbil, že se do Íránu vrátí. Mnozí Íránci jsou však k jakékoliv budoucí větší roli Pahlavího skeptičtí vzhledem k jeho osobnosti i k autoritářské vládě jeho otce.

Íránské bezpečnostní složky proti demonstracím zasahovaly násilím a podle lidskoprávních organizací přitom zemřelo nejméně 3 400 lidí. Tisíce lidí kvůli manifestacím režim zatkl, podle polooficiální tiskové agentury Tasnim bylo zadrženo na 3 tisíce lidí, podle íránské lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech bylo zatčeno už více než 19 tisíc osob.

Kremelská propaganda již 10 let „zabíjí“ Bulhara. Brojí tím proti Ukrajině

Oběť propagandy. Bulhar Nikolaj Genčev ukazuje jeden z příspěvků, který říká,...

Téměř deset let je Nikolaj Genčev pravidelně konfrontován s touto podivnou otázkou v telefonu: „Nejsi mrtvý, že ne?“ Důvodem je, že prokremelské sítě šíří jeho fotografii jako důkaz, že v Oděse byl...

17. ledna 2026  7:37,  aktualizováno  7:52

Terčem guvernér i starosta. V USA vyšetřují politiky za kritiku a „maření“ práce ICE

Tim Walz

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování představitelů státu Minnesota a města Minneapolis kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů. Mezi...

17. ledna 2026  7:13,  aktualizováno  7:32

