„Nejnovější vzpoura se lišila v tom, že se do ní osobně zapojil americký prezident,“ prohlásil Chameneí. Dodal, že Trump je zodpovědný za oběti a škody, které způsobil íránskému národu.
„Trump do této vzpoury zasáhl a povzbuzoval vzbouřence, řekl, že jim poskytne vojenskou podporu,“ uvedl Chameneí podle serveru televize Iran International. „Američané tyto události naplánovali, jejich cílem je ovládnout Írán,“ dodal.
Chameneí už dříve během demonstrací označil Trumpa za arogantního a vzkázal mu, aby se staral o problémy ve Spojených státech.
Cla jako pomoc protestujícím?
Trump tento týden na své sociální síti Truth Social vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protestech a zmocnili se institucí v zemi.
Uvedl také, že pomoc je na cestě, aniž by posléze novinářům vysvětlil, jakou pomoc měl na mysli. Šéf Bílého domu také tento týden uvalil 25procentní clo na země obchodující s Íránem.
V pátek Trump na Truth Social poděkoval íránskému režimu za to, že nevykonal žádnou z více než 800 plánovaných poprav, ale neuvedl, odkud informace o počtu chystaných poprav má.
Novinářům řekl, že právě zrušení poprav mělo vliv na jeho rozhodnutí nezasáhnout proti Íránu vojensky. Podle některých zdrojů ale Trumpa k ustoupení od zásahu v Íránu přiměly Saudská Arábie, Katar a Omán, které mají obavy, že by americká vojenská akce ohrozila bezpečnost regionu.
Tisíce zadržených Íránců
Demonstrace, zprvu ekonomicky motivované, vypukly koncem prosince v Teheránu a brzy se rozšířily do celé země a změnily se v protirežimní protesty. Někteří účastníci volali i po smrti Chameneího či po návratu bývalého korunního prince a představitele íránské opozice Rezá Pahlavího, jehož otec byl svržen revolucí v roce 1979.
Pahlaví z exilu vyzýval demonstranty, aby vytrvali, a slíbil, že se do Íránu vrátí. Mnozí Íránci jsou však k jakékoliv budoucí větší roli Pahlavího skeptičtí vzhledem k jeho osobnosti i k autoritářské vládě jeho otce.
Íránské bezpečnostní složky proti demonstracím zasahovaly násilím a podle lidskoprávních organizací přitom zemřelo nejméně 3 400 lidí. Tisíce lidí kvůli manifestacím režim zatkl, podle polooficiální tiskové agentury Tasnim bylo zadrženo na 3 tisíce lidí, podle íránské lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech bylo zatčeno už více než 19 tisíc osob.