Chameneí je zraněný, ale v pořádku, zní z Íránu. Píše se o poranění nohou

„Slyšel jsem zprávy, že pan Modžtaba Chameneí byl zraněn. Zeptal jsem se přátel, kteří mají kontakty. Řekli mi, že je díky bohu v pořádku,“ uvedl syn íránského prezidenta Júsef Pezeškján, který je vládním poradcem.
Otec Modžtaby Chameneího, Alí Chameneí, jakož i žena a syn nového vůdce, byli zabiti v první den americko-izraelských úderů na Írán 28. února. Modžtaba Chameneí, jehož jako nástupce vybralo v neděli íránské Shromáždění znalců, nebyl od začátku nynější války spatřen na veřejnosti. O tom, že byl zraněn, se již několik dní spekuluje, jelikož íránská televize jej bez bližších podrobností označila za zraněného ve válce.
|
Nový vůdce Íránu Chameneí byl podle Izraelců zraněn. Putin za ním stojí
NYT s odkazem na tři íránské zdroje hovořící pod podmínkou zachování anonymity uvedl, že Modžtaba Chameneí byl zraněn v první den americko-izraelských úderů a utrpěl mimo jiné zranění nohou. Podle zdrojů, kterým informaci sdělili výše postavení představitelé vlády, je nový nejvyšší duchovní při vědomí a nachází se na velmi zabezpečeném tajném místě, odkud je omezená komunikace.
Nový nejvyšší duchovní od svého zvolení nevydal písemné prohlášení ani se neobjevil na videu, připomněl NYT. Když se minulý pátek objevily zprávy, že je favoritem na příštího nejvyššího vůdce Íránu, shodily izraelské stíhačky bomby, které jsou schopny ničit bunkry, na to, co zbylo z rezidence Alího Chameneího v Teheránu, uvedl NYT s odkazem na satelitní snímky. Podle íránských činitelů ale Modžtaba Chameneí na místě nebyl.