Duchovním vůdcem Íránu se stal Modžtaba Chameneí, syn zabitého ajatolláha

  22:33aktualizováno  22:45
Íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího.
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...

Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího (31. května 2019)

Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...
Modžtaba Chameneí (v šedém) doprovází svého otce, nejvyššího íránského...
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...
Informovaly o tom v neděli zpravodajské agentury s odkazem na íránská státní média. Předchozí nejvyšší duchovní vůdce zemřel v první den americko-izraelských úderů na Írán v sobotu 28. února.

Duchovní vybrali Chameneího nástupce. Bez našeho souhlasu nevydrží, řekl Trump

„Ajatolláh Modžtaba Chameneí je jmenován a představen jako třetí vůdce posvátného systému Íránské islámské republiky na základě rozhodujícího hlasování respektovaných členů Shromáždění znalců,“ uvedlo podle agentury AFP toto 88členné uskupení v prohlášení zveřejněném íránskými médii.

Modžtaba Chameneí byl podle agentury AP považován za možného kandidáta na post nejvyššího duchovního vůdce ještě před útokem na Írán, a to přesto, že nikdy nebyl zvolen ani jmenován do vládní funkce. Nyní se mu budou zodpovídat íránské revoluční gardy a bude také rozhodovat o válečné strategii.

Teokratická monarchie. K moci se dere Chameneího syn, tlačí jej revoluční gardy
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího (31. května 2019)
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího na propalestinském průvodu v Teheránu (1. července 2016)
Modžtaba Chameneí (v šedém) doprovází svého otce, nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího (v růžovém). (25. července 2009)
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího (31. května 2019)
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

