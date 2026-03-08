Informovaly o tom v neděli zpravodajské agentury s odkazem na íránská státní média. Předchozí nejvyšší duchovní vůdce zemřel v první den americko-izraelských úderů na Írán v sobotu 28. února.
|
Duchovní vybrali Chameneího nástupce. Bez našeho souhlasu nevydrží, řekl Trump
„Ajatolláh Modžtaba Chameneí je jmenován a představen jako třetí vůdce posvátného systému Íránské islámské republiky na základě rozhodujícího hlasování respektovaných členů Shromáždění znalců,“ uvedlo podle agentury AFP toto 88členné uskupení v prohlášení zveřejněném íránskými médii.
Modžtaba Chameneí byl podle agentury AP považován za možného kandidáta na post nejvyššího duchovního vůdce ještě před útokem na Írán, a to přesto, že nikdy nebyl zvolen ani jmenován do vládní funkce. Nyní se mu budou zodpovídat íránské revoluční gardy a bude také rozhodovat o válečné strategii.
|
Teokratická monarchie. K moci se dere Chameneího syn, tlačí jej revoluční gardy
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.