Jaderná zbraň jako mírotvůrce. Od určitého čísla nehraje počet hlavic roli, říká expert

Premium

Ať mluví v rádiu, nebo televizi, vždycky působí pozitivně. Může za to jeho příjemná dikce a taky to, že hned chápete, co říká. Přitom rozebírá složitou mezinárodní situaci i vypjaté válečné...