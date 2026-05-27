VIDEO: Ukrajinci ukázali, jak sestřelili ruskou raketu s plochou dráhou letu

Na videu pořízeném z balkonu jednoho z kyjevských paneláků je vidět střela řítící se po ranním nebi, kterou náhle zasáhne interceptor odpálený ze země. Po zásahu padá k zemi a její trosky dohořívají na nedalekém tenisovém kurtu.
Rusko v noci na neděli spustilo masivní vzdušný útok na Kyjev a jeho okolí. Na ukrajinskou metropoli vyslalo 600 dronů a 90 raket a střel včetně hypersonické rakety Orešnik. Zemřeli čtyři lidé, nejméně sto jich utrpělo zranění.
Ch-101 (v kódu NATO AS-23 „Kodiak“) je moderní ruská střela s plochou dráhou letu odpalovaná ze strategických bombardérů, hlavně Tu-95MS a Tu-160. Má dolet zhruba 3 500 až 4 500 kilometrů a při letu se pohybuje nízko nad terénem, aby se vyhnula radarům.
Videa jejího sestřelu se objevila i na ruských telegramových kanálech. Ty přitom připomínají, že Ukrajina se potýká s chronickým nedostatkem munice do západních systémů protivzdušné obrany.
„Ukrajinská armáda má naštěstí stále méně proti raket pro ochranu Kyjeva. Útoky na hlavní město nepřítele budou čím dál intenzivnější a podobné pády na civilní objekty stále vzácnější,“ píše kanál Dva majora.