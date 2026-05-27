VIDEO: Ukrajinci ukázali, jak sestřelili ruskou raketu s plochou dráhou letu

Autor:
  9:41
Čtyřiačtyřicet ruských střel s plochou dráhou letu sestřelili ukrajinští obránci během masivního vzdušného útoku, který Moskva provedla v noci na neděli. Efektní likvidaci jedné střely Ch-101 se obyvatelům hlavního města povedlo natočit na mobil.

Válka na Ukrajině

Na videu pořízeném z balkonu jednoho z kyjevských paneláků je vidět střela řítící se po ranním nebi, kterou náhle zasáhne interceptor odpálený ze země. Po zásahu padá k zemi a její trosky dohořívají na nedalekém tenisovém kurtu.

Zraněný muž se psem se ukrývá v krytu po ruském útoku na obytnou čtvrť v Kyjevě. (24. května 2026)
Dobrovolníci Červeného kříže pomáhají zraněné ženě po ruském útoku na obytnou čtvrť v Kyjevě. (24. května 2026)
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého vzdušného útoku ze strany Ruska. (24. května 2026)
54 fotografií

Rusko v noci na neděli spustilo masivní vzdušný útok na Kyjev a jeho okolí. Na ukrajinskou metropoli vyslalo 600 dronů a 90 raket a střel včetně hypersonické rakety Orešnik. Zemřeli čtyři lidé, nejméně sto jich utrpělo zranění.

Rusům selhal Orešnik, zasáhli jím vlastní pozice, tvrdí analytici po studiu záběrů

Ch-101 (v kódu NATO AS-23 „Kodiak“) je moderní ruská střela s plochou dráhou letu odpalovaná ze strategických bombardérů, hlavně Tu-95MS a Tu-160. Má dolet zhruba 3 500 až 4 500 kilometrů a při letu se pohybuje nízko nad terénem, aby se vyhnula radarům.

Videa jejího sestřelu se objevila i na ruských telegramových kanálech. Ty přitom připomínají, že Ukrajina se potýká s chronickým nedostatkem munice do západních systémů protivzdušné obrany.

Kinžaly padají do polí. Ukrajinci našli recept na obávané ruské rakety

„Ukrajinská armáda má naštěstí stále méně proti raket pro ochranu Kyjeva. Útoky na hlavní město nepřítele budou čím dál intenzivnější a podobné pády na civilní objekty stále vzácnější,“ píše kanál Dva majora.

VIDEO: Ukrajinci ukázali, jak sestřelili ruskou raketu s plochou dráhou letu

