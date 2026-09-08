Podle Torrese je v Ceutě zaregistrováno 2004 nezletilých migrantů. Zhruba 65 procent z nich do Ceuty přišlo po 30. červenci. Nezletilí migranti mají větší právní ochranu a jejich vyhoštění je výrazně obtížnější než u dospělých. Podle různých odhadů do Ceuty na konci července přišlo 72 až 80 tisíc lidí, z nichž se drtivá většina vrátila do Maroka krátce po příchodu do Španělska.
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Vláda podle mluvčí Elmy Sáizové také schválila zveřejnění zhruba čtyřiceti dokumentů tajných služeb a policie z období od 1. července do 1. srpna o situaci v Ceutě, odůvodňuje to transparentností.
V uplynulých týdnech panovaly dohady, do jaké míry španělské bezpečnostní složky dokázaly předvídat masivní příchod migrantů do města. Vláda tvrdí, že žádné konkrétní informace tajné služby či policie neposkytly. Sáizová uvedla, že sada dokumentů bude zveřejněna ve středu na stránkách vlády. Opozice již opatření kritizovala a tvrdí, že vláda nenechá dokumenty zveřejnit v úplné podobě.