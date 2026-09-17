Chceme ochranu, je nám zima, protestují v Ceutě nezletilí migranti

„Nechceme jídlo, chceme ochranu“ nebo „Chceme jen, aby Španělsko ochránilo nás nezletilé“ či „Ať žije Španělsko“, stálo na kartonech, z nichž si mladí migranti v Ceutě udělali transparenty.
„Žijeme už týdny v situaci, kterou žádný člověk nemůže považovat za normální,“ uvedli s tím, že v noci je jim zima, mají strach a jsou vystaveni dešti a nejistotě. Někteří chodí do střediska pro migranty či do provizorních ubytování, která tam od srpna zřídila vláda, ale dostávají odpověď, že tato místa už jsou přeplněná.
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Z pláže Trampolín, kde se středeční demonstrace odehrála a kde v provizorních přístřešcích žije několik tisíc lidí, plánovala španělská vláda tento týden přesunout asi 1000 migrantů do nového stanového centra v přístavu. Soud to ale zatím předběžným opatřením zakázal s tím, že jde o místo kritické infrastruktury.
Deník El Faro de Ceuta popsal, že na pláži Trampolín vyrostlo jakési městečko, které má přes zdánlivý chaos svůj řád. Každý přesně ví, kde má přístřešek. Někteří tam prodávají tabák, sladkosti, panenky, tenisky, trička či přikrývky.
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Je tam i improvizovaná mešita – ohrazené místo v písku. Migranti hrají šachy, vaří si na ohni jídlo, hodí k holiči. Odehrávají se tam ale i brutální rvačky, popsal místní deník.
Španělské úřady se už 20. srpna pokusily pláž Trampolín vyklidit a přemístily migranty z ní do stanových center či jiných dočasných ubytování. Běženci se tam ale už týž večer začali vracet.
„Nevíme, odkud se tu berou, ale je jich tu čím dál víc,“ řekl tento týden deníku El Faro de Ceuta jeden z místních policistů. Na pláži jsou většinou muži, ale podle místního deníku tam pobývají i ženy. Jídlo dostávají každý den od Červeného kříže.
Do Ceuty, která leží na severu Afriky, 30. července nelegálně vniklo po moři a po souši z Maroka možná až 80 tisíc lidí. Drtivá většina se dobrovolně vrátila už v následujících dnech. Asi 100 lidí při pokusu přeplavat do Ceuty utonulo.
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Španělská vláda zprvu uváděla asi nižší počty migrantů, kteří se tam koncem července dostali; posléze začala hovořit o asi 72 tisíců lidí. Starosta Ceuty Juan Jesús Vivas uvádí nejméně 80 tisíc.
Není jasné, kolik migrantů v Ceutě zůstává. Vivas jejich počet odhaduje na 13 tisíc, španělská vláda uvádí různé údaje. Zatímco na počátku srpna vláda hovořila asi o 2000, v polovině srpna uváděla zhruba 5000. Tento týden přitom vláda oznámila, že od 10. srpna se do Maroka dobrovolně vrátilo na 5500 lidí a tři stovky dalších byly vyhoštěny.