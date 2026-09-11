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Přístřešky migrantů v Ceutě zachvátily plameny. Maroko se obulo do Madridu

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  12:19
Tábor migrantů ve španělské Ceutě v noci na pátek zachvátil požár, který poškodil 42 přístřešků. Hasiči evakuovali část rodin. Oheň se sice nerozšířil do okolních čtvrtí, ale v pátek ráno ve městě vzplálo osm automobilů a čtyři přepravní kontejnery. V městě po červencové migrační vlně stále zůstávají tisíce příchozích z Maroka.

Oranžové plameny sahají do temné noci, lidé vyděšeně prchají. Hasiči k požáru ležení migrantů ve španělské Ceutě dorazili ve čtvrtek v pozdních večerních hodinách, uhasit hořící přístřešky se podařilo po dvou hodinách. Podle španělského deníku Démocrata nikdo nebyl zraněn.

V Ceutě hořely přístřešky migrantů z Maroka.
Přístřešky migrantů ve španělské Ceutě zachvátil požár. (10. září 2026)
Přístřešky migrantů ve španělské Ceutě zachvátil požár. (10. září 2026)
Přístřešky migrantů ve španělské Ceutě zachvátil požár. (10. září 2026)
139 fotografií

Jen o pár hodin později hasiči zasahovali u dalšího požáru osmi automobilů a čtyř přepravních kontejnerů, které se nacházely ve městě. Úřady se k příčinám požárů zatím nevyjádřily.

Španělskou exklávu v Maroku koncem července zaplavila masová migrační vlna přibližně 80 tisíc lidí. Po měsíci krize mezi obyvateli a nově příchozími propukly násilné střety. Několik desítek obyvatel například bránilo Červenému kříži v podávání jídla a vody migrantům. Krátce po incidentu vzplály nouzové přístřešky na pláži Trampolín, kde většina migrantů spí, píše BBC.

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Marocká vláda se ke krizi výjimečně vyjádřila ve čtvrtek. V prohlášení odmítla obvinění ze zapojení do migrační vlny. Uvedla, že dokáže své občany přijmout zpět.

„Proč nejsou nelegální migranti deportováni, když se marocká vláda oficiálně zavázala k jejich přijetí? A proč jsou nezletilí bez doprovodu drženi odděleně od svých rodin, přestože Maroko naléhavě žádalo o jejich návrat? Odpověď na tyto otázky bychom neměli hledat v Maroku, nýbrž u příslušných španělských úřadů,“ píše se v prohlášení marockého ministerstva zahraničí.

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Podle marocké vlády se lidé vydali do Ceuty v důsledku akce sítí pašeráků a dezinformací na sociálních sítích, které tvrdily, že hranice je otevřená a španělské úřady migranty nemohou okamžitě vyhostit.

Playa del Trampolín

Playa del Trampolín

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