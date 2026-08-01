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Chceme žít v Evropě, marocká stráž nás pouštěla. Migranti o cestě do Ceuty

Jan Hron
  11:32

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Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se v pátek podle španělské vlády vrátilo zpět. (31. července 2026) | foto: AP

Někteří migranti, kteří pronikli do španělské Ceuty, ukazují prstem na marocké policisty a pohraniční stráž. Tvrdí, že je pustila přes hranice a dokonce i podporovala. Někteří se domnívají, že Rabat hraje s Madridem politické hry. Maroko podezření odmítá, neobvyklé davy přičítá pašerákům lidí a jejich dezinformacím. Sami migranti uvádí jako svou motivaci touhu po lepším životě.

Španělské exklávy na africkém území Ceuta a Melilla tvoří jedinou pozemní hranici Evropské unie s Afrikou a jsou pro migranty vyhledávaným místem. Jejich pokusy překročit hranice Maroka na španělskou půdu nejsou ojedinělé, přesto však dění ve čtvrtek a pátek, kdy se desetitisíce převážně mladých mužů z Maroka potulovaly v ulicích Ceuty, bylo zcela výjimečné. A přirozeně vyvolalo otázky. Co se změnilo?

„Neměli pro nás nic. Křičeli: ‚Vypadněte ze Španělska!‘“ popisuje Ahmiddú. Odešel zpět do rodné země, stejně jako řada dalších.

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