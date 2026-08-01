Španělské exklávy na africkém území Ceuta a Melilla tvoří jedinou pozemní hranici Evropské unie s Afrikou a jsou pro migranty vyhledávaným místem. Jejich pokusy překročit hranice Maroka na španělskou půdu nejsou ojedinělé, přesto však dění ve čtvrtek a pátek, kdy se desetitisíce převážně mladých mužů z Maroka potulovaly v ulicích Ceuty, bylo zcela výjimečné. A přirozeně vyvolalo otázky. Co se změnilo?
„Neměli pro nás nic. Křičeli: ‚Vypadněte ze Španělska!‘“ popisuje Ahmiddú. Odešel zpět do rodné země, stejně jako řada dalších.