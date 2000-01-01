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Do španělské Ceuty na severu afrického kontinentu přišly během jednoho dne desítky tisíc migrantů z Maroka. Město čelí tlaku, kapacita migračních center byla dávno vyčerpána. Někteří dorazili do města s nafukovacími kruhy a batohy na zádech. Nápor na město ukazuje výběr fotografií.
Autor: Reuters
Počty migrantů, kteří se dostali do Ceuty z Maroka, se v posledním týdnu zvyšovaly na několik stovek denně. Jenom od čtvrtka přitom do města dorazily desítky tisíc Maročanů.
Autor: AP
Několik jich při cestě utonulo. Jejich těla vyzvedla z moře španělská policie a pobřežní stráž.
Autor: AP
Podle agentury EFE jsou mezi příchozími migranty především mladí lidé ve věku od 18 do 30 let.
Autor: Reuters
Maročané se při vniku do města bez potíží dostali až k samotnému hraničnímu plotu. Zpočátku se někteří snažili vyšplhat po skalách.
Autor: AP
Většina ho poté musela obejít a plavat dál, aby se dostala na pláže na druhé straně.
Autor: Antonio Sempere, ČTK
Sociální sítě jsou plné fotografií a videí. Unaveného muže na jednom ze záběrů objímá dobrovolnici Červeného kříže. Video vyvolalo rozporuplné reakce.
Autor: AP
Komentáře zpochybňují míru cizincova vyčerpání a osočují ho ze sexuálního zneužívání. Také pracovnice čelí kritice kvůli tomu, že si příspěvkem údajně zvyšuje sledovanost.
Autor: Reuters
Na krizi reagují i ostatní země. Italská premiérka Giorgia Meloniová uvedla, že její země nehodlá jen nečinně přihlížet. Své hranice chce ochránit mimořádnými opatřeními včetně uzavření schengenského prostoru se Španělskem, ačkoliv s ním země nesousedí.
Autor: Reuters
Italský velvyslanec v Madridu Giuseppe Buccino Grimaldi musel tyto výzvy vysvětlovat na španělském ministerstvu.
Autor: Reuters
Starosta Ceuty varoval před incidentem z května roku 2021, kdy podél pobřeží Maroka připlavalo během dvou dnů na deset tisíc migrantů.
Autor: Antonio Sempere, ČTK
Španělské zákony stanovují, že okamžité navrácení lze použít pouze u migrantů, kteří jsou zachyceni na hranici poté, co překonali příhraniční bariéry. Na moři však takové překážky vůbec nejsou.
Autor: Reuters
Podle nejvyššího soudu proto nelze tento režim použít u těch, kdo se přes hranici dostali plaváním. Okamžité navrácení představuje výjimku z běžného postupu, kdy by úřady měly migrantům umožnit podat žádost o azyl a do jejího vyřízení zůstat na španělském území. Premiér Sánchez řekl, že zločinecké organizace využily zaujaté interpretace rozsudku, aby vyvolaly rozsáhlý příchod migrantů do Ceuty.
Autor: AP