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Migranti jako nátlakový nástroj? Maroko čelí spekulacím, Ceuta rozdráždila Itálii

Jan Hron
  11:55

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Bezpečnostní síly hlídají lidi, kteří se pokoušejí přejít ze severomarockého města Fnideq do španělské enklávy Ceuta. (30. července 2026) | foto: AP

Krize ve španělském městě Ceuta, kam se hrnou tisíce migrantů z Maroka, vyvolala diplomatickou krizi mezi Římem a Madridem. Itálie chce uzavřít schengenský prostor se Španělskem, to si předvolalo italského velvyslance. Někteří španělští politici Maroko obviňují, že se snaží Španělsko vydírat kvůli marockému sporu o Západní Saharu s Alžírskem, které nedávno navštívil španělský premiér Pedro Sánchez.

„Obrazy, které přicházejí z Ceuty, jsou šokující a opět demonstrují, že nelegální imigrace představuje konkrétní hrozbu pro bezpečnost evropských hranic,“ napsala italská premiérka Giorgia Meloniová s tím, že „Itálie nebude jen přihlížet“.

Vztahy se zhoršily kvůli rozhodnutí Madridu umožnit vůdci hnutí, které bojuje proti Maroku za samostatnost Západní Sahary, léčit se ve španělské nemocnici.

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Migranti jako nátlakový nástroj? Maroko čelí spekulacím, Ceuta rozdráždila Itálii

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Bezpečnostní síly hlídají lidi, kteří se pokoušejí přejít ze severomarockého...

Krize ve španělském městě Ceuta, kam se hrnou tisíce migrantů z Maroka, vyvolala diplomatickou krizi mezi Římem a Madridem. Itálie chce uzavřít schengenský prostor se Španělskem, to si předvolalo...

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