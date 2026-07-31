Migranti jako nátlakový nástroj? Maroko čelí spekulacím, Ceuta rozdráždila Itálii

Krize ve španělském městě Ceuta, kam se hrnou tisíce migrantů z Maroka, vyvolala diplomatickou krizi mezi Římem a Madridem. Itálie chce uzavřít schengenský prostor se Španělskem, to si předvolalo italského velvyslance. Někteří španělští politici Maroko obviňují, že se snaží Španělsko vydírat kvůli marockému sporu o Západní Saharu s Alžírskem, které nedávno navštívil španělský premiér Pedro Sánchez.
„Obrazy, které přicházejí z Ceuty, jsou šokující a opět demonstrují, že nelegální imigrace představuje konkrétní hrozbu pro bezpečnost evropských hranic,“ napsala italská premiérka Giorgia Meloniová s tím, že „Itálie nebude jen přihlížet“.
Vztahy se zhoršily kvůli rozhodnutí Madridu umožnit vůdci hnutí, které bojuje proti Maroku za samostatnost Západní Sahary, léčit se ve španělské nemocnici.