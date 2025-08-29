Trojice v četnických uniformách přijela ve čtvrtek do domu 80letého páru v Lisieux, které se nachází na východě departementu Calvados. Pod záminkou vyšetřování krádeží v okolí se falešným četníkům podařilo přesvědčit seniory, aby jim ukázali místo, kde přechovávali své cennosti.
Ve skrýši bylo především 100 zlatých mincí zvaných napoleony, 60 kusů šperků a zlatých ozdob, bezmála deset tisíc eur (přes 245 000 korun) v hotovosti a kilogramová zlatá cihla.
Poté, co trojice odjela kvůli údajnému nouzovému volání, senioři zjistili, že se stali obětí podvodu a přišli o cennosti v hodnotě 6 až 7,5 milionu korun. Případ nyní vyšetřuje státní policie.