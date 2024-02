Jak navštívit 308 zemí světa. Procestovat všechny je sen i práce na plný úvazek

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Královská cestovatelská disciplína. Navštívit všechny země světa. Nadšenců, kteří to zvládli, přibývá. Řek Babis Biuzas byl všude dvakrát. Jako nejmladší to zvládla „Lexie bez hranic“. Autor tohoto textu to nikdy nepočítal, navštívil jich přibližně 40 až 50. Ale existují lidé, kteří to zatraceně počítají.