Nás už pocit nadřazenosti přešel, Číňany ne. Ale bát se jich netřeba, říká antropolog

Jako turistický průvodce působíte na luxusních zaoceánských lodích i na zájezdech batůžkářů. Mají Češi na cestách něco společného?

Často se mluví o ponožkách v sandálech a outdoorovém oblečení ve městě, to jsou naše klasické stereotypy. S průvodcováním jsem ale začínal v roce 2006, od té doby se čeští turisté hodně změnili. Chování klientů je jiné a povědomí o cizích zemích vyšší, stejně jako tolerance k jiným kulturám. Zlepšilo se to. Váhal jsem třeba, jestli chci průvodcovat na zaoceánských lodích, ale moje představy se ukázaly jako předsudek. Češi, kteří na nich cestují po světě, mají rádi komfort. Neznamená to ale, že by nechtěli poznávat – často právě naopak.

Proč jsme nespokojení? Pořád chceme víc, i když už to, co máme, je mnohem víc, než potřebujeme.