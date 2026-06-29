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Čeští záchranáři pátrají ve Venezuele po přeživších. Do trosek vyslali tři týmy

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  6:57
Venezuela se potýká s následky silných zemětřesení, na pomoc přijely záchranné...

Venezuela se potýká s následky silných zemětřesení, na pomoc přijely záchranné týmy ze zahraničí a pomoci se snaží i dobrovolníci. (26. června 2026) | foto: Reuters

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Venezuela se potýká s následky silných zemětřesení, na pomoc přijeli i...
Venezuela se potýká s následky silných zemětřesení, na pomoc přijeli i...
Venezuela se potýká s následky silných zemětřesení, na pomoc přijeli i...
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Čeští záchranáři se v neděli ve Venezuele zapojili do pátrání po přeživších po středečních zemětřeseních. Do trosek vyslali tři průzkumné týmy, které prověřují místa, kde by se ještě mohli nacházet zavalení lidé. Informovala o tom mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Klára Ochmanová. Počet obětí nejničivějšího zemětřesení, které latinskoamerickou zemi postihlo za více než sto let, podle nedělních údajů vzrostl nejméně na 1 450. Pohřešují se desetitisíce lidí.

Větší část týmu záchranářů, kynologů i potřebného materiálu dorazila do hlavního města Caracasu dnes nad ránem místního času. V 7:00 (13:00 SELČ) se vydala do nejhůře postižených oblastí zmapovat situaci a zjistit, kde je pomoc nejpotřebnější. Do terénu vyslala tři průzkumné týmy, které při pátrání využívají také dron.

„Prověřily několik vytipovaných lokalit, kde by se ještě mohly nacházet živé zavalené osoby. Na místě spolupracují s mezinárodní koordinací, místními záchrannými i bezpečnostními složkami, které zajišťují dopravu, doprovod i ochranu prostoru základny,“ uvedla Ochmanová.

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Zástupce velitele odřadu Jiří Němčík ve videu, které mluvčí poskytla novinářům, uvedl, že situace je místy velmi nepřehledná. V některých částech města jsou podle něj zřícené budovy i domy, které se ještě mohou zřítit. Češi provádějí průzkum podle koordinovaného postupu s ostatními záchrannými týmy. Některým z nich se už podařilo vyprostit živé lidi.

Ochmanová doplnila, že teploty v místě dosahují kolem 30 stupňů Celsia, což představuje velkou zátěž pro záchranáře i jejich psy. Proto se v terénu častěji střídají. „V terénu aktuálně rotuje deset záchranářů, které doplňují čtyři kynologové a statici,“ uvedla.

Pomáhá jim také policejní překladatelka, která spolupracuje se dvěma místními dobrovolníky hovořícími španělsky a anglicky. Podle mluvčí to výrazně urychluje komunikaci.

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Českému týmu zatím chybí 19 členů, kteří museli dočasně zůstat na ostrově Curacao. Podle Ochmanové by měli s největší pravděpodobností odletět v pondělí slovenským letadlem, ve hře je i noční přeprava nizozemskou lodí. Kompletní by měl být tým v průběhu pondělí.

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