Čeští horolezci jsou v bezpečí, vyzvedl je vrtulník pákistánské armády

Dva čeští horolezci, kteří uvázli na hoře Rakapoši v Pákistánu, jsou v bezpečí ve městě Gilgit. Vyzvedl je armádní vrtulník, informovaly pákistánské úřady. Oba alpinisté jsou v dobrém zdravotním stavu. Záchranu komplikovalo od neděle špatné počasí.

Dva čeští horolezci, kteří uvázli na hoře Rakapoši v Pákistánu, jsou v bezpečí. Vyzvedl je armádní vrtulník. Záchranu komplikovaly špatné podmínky. (15. září 2021) | foto: Facebook Jakub Vlček - Race around the World by Bike