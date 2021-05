Dočkali se zázraku. Jdeme dolů! hlásí čeští horolezci, kteří uvázli v Himálaji

Zpráva ze satelitního telefonu z 29.5.2021

Opět šílená, promrzlá noc s uragánem, ale ráno bezvětří a slunce! Jdeme dolu, jdeme doluuuu, jdeme doluuuu.

Maara

Report from satellite phone from 29.5.2021

Again a crazy, frozen night with a hurricane, but in the morning there is sun and no wind! Let's go down, let's go down, let's go down....

Maara