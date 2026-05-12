Čeští extremisté využívají sudetské Němce jako obraz nepřítele, říká německý historik

Autor: ,
  9:17
Některé české krajně pravicové a krajně levicové strany využívají Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) jako starý obraz nepřítele k politické mobilizaci. V rozhovoru s bavorskou veřejnoprávní televizní a rozhlasovou stanicí Bayerischer Rundfunk to prohlásil německý historik Martin Schulze Wessel, který vede německý vědecký ústav Collegium Carolinum zaměřený na dějiny českých zemí, Česka a Slovenska.
Německý historik Martin Schulze Wessel (1. června 2023)

Německý historik Martin Schulze Wessel (1. června 2023) | foto: ČTK

Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem...
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura na mimořádné schůzi dolní komory...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) před jednáním vlády (11. květen 2026)
Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt v rozhovoru s...
6 fotografií

SdL, které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků, pořádá v Brně od 22. do 25. května Sudetoněmecký sjezd. Do Česka, kde se tato výroční akce koná poprvé, přijedou sudetští Němci na pozvání iniciativy Meeting Brno.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. První organizovaný transport odsunutých Němců odjel do americké okupační zóny 25. ledna 1946. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 000 až 30 000 lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 000 až 350 000 obyvatel někdejšího Československa.

Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně

Konání sjezdu v Česku kritizují mimo jiné komunisté či vládní strana SPD. Právě tato strana a její lídr a zároveň předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura vyvolali v zákonodárné komoře debatu o sudetoněmeckém sjezdu. SPD a její koaliční partneři ANO a Motoristé navrhli poslancům usnesení, ve kterém by vyslovili nesouhlas s pořádáním sudetoněmeckého sjezdu v Česku.

O usnesení se bude po přerušení znovu jednat ve čtvrtek. Organizátoři už uvedli, že se sjezd uskuteční, ať budou poslanci hlasovat jakkoli. Do Brna se v každém případě chystá přijet i bavorský premiér Markus Söder, jehož spolková země nad sudetskými Němci převzala po odsunu záštitu.

Söder potvrdil účast na sudetském sněmu v Brně navzdory debatě v Česku

Schulze Wessel poukázal na to, že SdL se v uplynulých desetiletích proměnilo. I přes všechny protesty, které akce v Česku vyvolává, vidí německý historik sudetoněmecký sjezd jako šanci a příležitost k novému začátku mezi Čechy a Němci.

Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že SdL ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován. Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.

Macinka ostře o sudetském sjezdu: Žádné smíření, němečtí politici si ho neužijí

Výše zmíněnou změnu stanov učinilo SdL za vedení nynějšího sudetoněmeckého předáka Bernda Posselta. Ten v rozhovoru s BR k nesouhlasu některých kruhů v Česku se sjezdem řekl, že „nacionalisté a komunisté dělají jen to, od čeho tu nacionalisté a komunisté jsou“. Poznamenal, že celkově má sjezd v Česku širokou podporu.

Posselt se také vyjádřil k Söderově schůzce s českým prezidentem Petrem Pavlem, se kterým se bavorský premiér setká v Praze po návratu z Brna. Toto setkání Posselt označil za demonstrativní. „Oddělí se zrno od plev,“ dodal.

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

