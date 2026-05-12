Čeští extremisté využívají sudetské Němce jako obraz nepřítele, říká německý historik

SdL, které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků, pořádá v Brně od 22. do 25. května Sudetoněmecký sjezd. Do Česka, kde se tato výroční akce koná poprvé, přijedou sudetští Němci na pozvání iniciativy Meeting Brno.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. První organizovaný transport odsunutých Němců odjel do americké okupační zóny 25. ledna 1946. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 000 až 30 000 lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 000 až 350 000 obyvatel někdejšího Československa.
|
Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně
Konání sjezdu v Česku kritizují mimo jiné komunisté či vládní strana SPD. Právě tato strana a její lídr a zároveň předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura vyvolali v zákonodárné komoře debatu o sudetoněmeckém sjezdu. SPD a její koaliční partneři ANO a Motoristé navrhli poslancům usnesení, ve kterém by vyslovili nesouhlas s pořádáním sudetoněmeckého sjezdu v Česku.
O usnesení se bude po přerušení znovu jednat ve čtvrtek. Organizátoři už uvedli, že se sjezd uskuteční, ať budou poslanci hlasovat jakkoli. Do Brna se v každém případě chystá přijet i bavorský premiér Markus Söder, jehož spolková země nad sudetskými Němci převzala po odsunu záštitu.
|
Söder potvrdil účast na sudetském sněmu v Brně navzdory debatě v Česku
Schulze Wessel poukázal na to, že SdL se v uplynulých desetiletích proměnilo. I přes všechny protesty, které akce v Česku vyvolává, vidí německý historik sudetoněmecký sjezd jako šanci a příležitost k novému začátku mezi Čechy a Němci.
Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že SdL ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován. Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.
|
Macinka ostře o sudetském sjezdu: Žádné smíření, němečtí politici si ho neužijí
Výše zmíněnou změnu stanov učinilo SdL za vedení nynějšího sudetoněmeckého předáka Bernda Posselta. Ten v rozhovoru s BR k nesouhlasu některých kruhů v Česku se sjezdem řekl, že „nacionalisté a komunisté dělají jen to, od čeho tu nacionalisté a komunisté jsou“. Poznamenal, že celkově má sjezd v Česku širokou podporu.
Posselt se také vyjádřil k Söderově schůzce s českým prezidentem Petrem Pavlem, se kterým se bavorský premiér setká v Praze po návratu z Brna. Toto setkání Posselt označil za demonstrativní. „Oddělí se zrno od plev,“ dodal.