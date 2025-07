Cesta po Japonsku spěje ke konci. Prezident Pavel se setkal s císařem

ANALÝZA: Varování Zelenskému, že má moc moci. A co bude, až nesplní slib o vítězství

Premium

Je záhadou, proč Volodymyr Zelenskyj poslal lidi proti sobě do ulic ukrajinských měst, když i nejhloupější poradce by mu řekl, že přesně tak to skončí. Stejně tak by ho musel varovat, že tím zvedne z...