Český řidič nákladního auta v Německu při odbočování přejel cyklistu, ten zemřel

Nehoda se stala v Ergoldingu severně od Mnichova.
Řidič nákladního vozu zastavil na křižovatce na červenou, a když naskočila zelená, odbočil vpravo. V tento moment ale přehlédl cyklistu, který jel rovně.
Cyklista následně zahynul pod koly vozu.
Nehoda se stala v Ergoldingu severně od Mnichova.
Řidič nákladního vozu zastavil na křižovatce na červenou, a když naskočila zelená, odbočil vpravo. V tento moment ale přehlédl cyklistu, který jel rovně.
Cyklista následně zahynul pod koly vozu.
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Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
4 890 000 Kč
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