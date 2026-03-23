Vylidněnou vesnicí se belhá trojice vojáků. Mykola pajdá na levou nohu, Dovbuš na pravou, Nastin trup drží krunýř. Uplynuly jen čtyři měsíce od chvíle, co se příslušníci dronové jednotky 102. teritoriální brigády pod ruskou palbou stáhli z Huljajpole a jizvy z bitvy o městečko v Záporožské oblasti jsou na nich stále vidět.
Potetovaný pořízek Mykola a jeho holka sice na poslední chvíli unikli z ruského obklíčení, ale když na smluveném místě naskočili do evakuačního auta, zaútočil na něj ruský FPV dron. Dalších pár týdnů si poleželi v nemocnici a dnes si stále lížou rány na nových pozicích.
Vcházíme do provizorního vojenského skladu v opuštěné chalupě. Mykola nám hrdě ukazuje klenot svého arzenálu: krabice s FPV drony na optickém vlákně. Na kartonu je vyvedená tvář vousatého vojevůdce s páskou přes oko.
Mykola má na vzniku kvadrokoptér Jan Žižka osobní podíl. Byl to právě on, kdo v létě minulého roku v Záporožské oblasti ukořistil ruský dron KVN (Kníže Vandal Novgodorskij) a předal ho konstruktérům z pražského Spark spolku. Ti ho rozebrali, prozkoumali a postavili jeho zdokonalenou kopii pojmenovanou podle husitského vojevůdce.
„Jeli jsme na pozice, vezli jsme pěchotu. Byla hustá mlha. Ten ruský dron seděl přímo na cestě a čekal na nás, aby zaútočil. Ale kvůli mlze nás neviděl. Tak jsem seskočil ze čtyřkolky a přestřihl mu optické vlákno,“ vzpomíná Mykola.
Vandal Novgorodskij je „ždun“ – tedy vyčkávací dron s nožičkami. Rusové s těmito drony zalétávají desítky kilometrů za frontu a přistávají v hlubokém týlu. Smrtící stroje pak podél cest vyčkávají i několik dnů. Když kolem projíždí auto, odstartují a zaútočí. „Vandalové nám způsobily hodně problémů,“ přiznává Mykola.
Hlavní předností „žížek“, jak Ukrajinci české drony nazývají, je optické vlákno, kvůli kterému ho nepřítel nemůže zarušit prostředky radioelektronického boje. „Navíc dolétne za radiový horizont. Dříve jsme museli naše operátory umisťovat vysoko, aby udrželi signál. S žížkou mohou létat do vzdálenosti dvaceti, třiceti i padesáti kilometrů,“ dodává Mykola.
Pod dronem je podepsaná také Nasťa, která po Spark spolek vymyslela a nekreslila jeho logo. Sama přiznává, že o jednookém vojevůdci předtím nikdy neslyšela, musela si o něm něco přečíst. Dnes její návrh zdobí stovky krabic směřujících každý měsíc z Prahy na východoevropské bojiště.
Na Ukrajině dnes existuje minimálně třicet firem vyrábějících drony na optickém vlákně. Některé modely se už prosazují na Západě. Například dron Shrike 10 Fiber od společnosti SkyFall začátkem března uspěl v soutěži Pentagonu a když americko-ukrajinský start-up Swarmer před týdnem vstoupil na americkou burzu, hodnota jeho akcií první den vystřelila o 520 procent.
Spark spolek zatím tak divoké ambice nemá, soustředí se hlavně na pomoc frontě. Projekt česko-ukrajinské podnikatelky Lesjy Kopčuk dosud vyrobil sedm set kusů Žižky a stejný počet hodlá smontovat za výnos nové sbírky, kterou o víkendu spustila iniciativa Dárek pro Putina. Hlavní problém je rostoucí cena optického vlákna.
Zprávy o prvním českém FPV dronu ovládaném přes optovlákno už vyvolaly zájem i v Rusku. „Slavný kamikaze dron Kníže Vandal zkopírovali na Západě,“ hlásily titulky ruských serverů. Komentáře v diskuzích byly o dost ostřejší. „Na ten spolek bychom měli poslat Iskander,“ navrhuje jeden z ruských uživatelů Telegramu.
„Co s nimi? Hoďte na ně Orešnik! Je jisté, že vstupujeme do vrcholné fáze války s Evropskou unií. Teoreticky by se dali najít místní ‚protiváleční aktivisté‘, kteří by s tou továrnou mohli něco udělat. Ale něco mi napovídá, že tam mají pořádnou ostrahu,“ zamýšlí se další.
Diskuze pod příspěvkem ruského vojenského blogera Borise Rožina se nakonec neomylně stáčí k historické vině Čechů, sibiřské anabázi československých legií a mýtu o ukradeném zlatu z carského pokladu.
„Ku*va já ty Čechy nenávidím víc než Poláky!!! Ty svině celou válku vyráběly zbraně pro Němce, teď pro ty druhé zrůdy,“ čílí se jeden z uživatelů a další přidává: „Občanská válka v Rusku začala kvůli Čechům. Povstání československých legií ochromilo železniční dopravu a pak se vynořili všichni ti, kteří si chtěli ukousnout z našeho koláče.“
První záběry testování Jana Žižky na bojišti se objevily na začátku letošního roku. Pořídili je piloti dronové jednotky Arkan spadající pod 10. horskou mechanizovanou brigádu. Její velitel v rozhovoru s reportéry iDNES.cz nešetřil chválou: Žižka je podle něj ještě lepší než jejich ruský předobraz. Jen škoda, že je jich zatím tak málo.
„Jsou parádní. Fakt pecka. Létají lépe, dál a jsou stabilnější. Hlavní výhoda je, že jsou modulární, k boji je připravíte za pár minut. Všechno se na ně nacvakne – munice, baterie, cívka, nožičky. Pokud čas přípravy zkrátíte o dvě až tři minuty, znamená to v boji obrovský rozdíl,“ vysvětluje nám podsaditý velitel s volacím znakem Morjačok.
Zatímco spolu mluvíme, nespustí oči z obří televize na stěně, na které neustále přeblikávají přímé přenosy z bojiště. Parta zakuklených vojáků ve vedlejší místnosti chystá velký dron typu Vampír, který operátorům na frontových pozicích doručí munici, jídlo a čerstvou vodu.
Morjačok ještě jednou zkontroluje uzly a náklad. Jeho pohled znovu zabloudí na televizi. Popadne vysílačku: „Na streamu se pohybuje pidar (hanlivé ukrajinské označení pro ruské vojáky, pozn. red.). Posílám souřadnice.“