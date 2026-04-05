Obrovské štěstí českých a slovenských turistů v Rakousku: lavina je „vyplavila“

Lavina se uvolnila na svahu 2515 metrů vysoké hory Grosser Priel. Podle policie skupinu unášela asi 90 výškových metrů, než se na terénním zlomu rozdělila na dva proudy a pokračovala dál do údolí. Turisté měli štěstí, protože je lavina na tomto zlomu „vyplavila“.
Při nehodě utrpěl 49letý muž zranění kolena. Jako jediný ze skupiny měl na sobě mačky, zatímco ostatní šli na sněžnicích. Zbylí členové skupiny vyvázli bez zranění. Turisté byli převezeni vrtulníkem do údolí, zraněný muž pak do nemocnice v Kirchdorfu.
Čtveřici tvořili 49letý Čech a 48letý Slovák a jejich synové ve věku 15 let. Na túru vyrazili ráno od chaty Prielschutzhaus směrem k průsmyku Brotfallscharte s cílem dojít na vrchol. Přibližně v 10:20 se bez jejich zavinění uvolnila velká lavina mokrého sněhu, která skupinu zasáhla ve výšce 1775 metrů.
Podle policie neměl nikdo ze zúčastněných vhodné lavinové vybavení pro nouzové situace.