Šílené opatření, kritizuje Rusko zákaz vstupu svých diplomatů do Česka

  16:22aktualizováno  16:50
Za další šílené opatření označila ruská diplomacie zákaz vstupu do České republiky pro držitele ruských diplomatických a služebních pasů, kteří nejsou v ČR akreditováni. Ruské ministerstvo zahraničí zákaz studuje a určitě se vyjádří podrobněji, uvedla mluvčí Marija Zacharovová.
Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (27. září 2025)

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (27. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruská vlajka na vozidle u ambasády Ruské federace (21. dubna 2021)
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.)
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (11. března...
Vlajka Ruské federace na vozidle u Černínského paláce v Praze. (21. dubna 2021)
Návrh ministra zahraničí Jana Lipavského v úterý schválila vláda. Zákaz se netýká diplomatů akreditovaných v Česku či těch, kteří přes ČR pouze projíždějí do státu svého působení nebo na jednání mezinárodních organizací. Opatření se bude podle Lipavského uplatňovat na vnější schengenské hranici, tedy na šesti mezinárodních letištích v České republice.

Agentura TASS připomněla dnešní oznámení, že česká vízová centra v Rusku ukončila provoz a žádosti je nezbytné přímo předávat konzulárnímu oddělení českého velvyslanectví v Moskvě. Dodal, že Česko v roce 2022 (kdy ruská vojska vpadla na Ukrajinu) přestalo vydávat Rusům turistická víza. Tento měsíc české velvyslanectví popřelo tvrzení, že Česko údajně vydává Rusům turistická víza pod rouškou cest za jiným účelem. TASS také připomněl dřívější vyjádření Zacharovové, že Rusko nevyhnutelně přijme odvetná opatření, pokud Evropská unie z české iniciativy omezí svobodu cestování ruských diplomatů.

Diplomatická služba Evropské unie minulý týden v rámci nových sankcí proti Rusku navrhla, aby ruští diplomaté působící v EU měli povinnost oznamovat veškeré své cesty v rámci bloku. Návrh na omezení pohybu ruských diplomatů po schengenském prostoru již téměř dva roky prosazuje právě Lipavský, zatím ale pro něj nezískal dostatečnou podporu.

Ať ruští diplomaté hlásí všechny cesty uvnitř bloku, navrhuje EU

Národní opatření by podle mluvčího ministerstva zahraničí Daniela Drakea platilo i v případě přijetí zmíněného návrhu na evropské úrovni.

K prosazování návrhu na omezení pohybu ruských diplomatů po Schengenu Lipavský řekl, že se snaží na úrovni EU vysvětlovat, že je potřeba nastavit reciprocitu v diplomatických vztazích.

„Zatímco já musím poctivě žádat o každé vízum pro českého diplomata nebo technického pracovníka, který cestuje do Moskvy, tak v případě, že já neudělím vízum diplomatickému pracovníkovi Ruské federace, který jede sem něco dělat na ambasádu, tak oni to mohou velmi lehce obejít tím, že přijede člověk zcela legálně z Vídně, z Varšavy, z Berlína, 14 dní tady třeba s něčím vypomůže a pak zase odjede,“ uvedl ministr.

„Češi jsou buzeranti.“ Na ambasádu v Moskvě zaútočili vandalové

Zároveň podle něj ruské špionážní sítě pravidelně využívají zakrývání v diplomatických sítích. „Proto si myslím, že není jakýkoliv důvod, abychom jim ulehčovali cestování po Evropě. Schengen má sloužit Evropanům, ne proti Evropanům,“ dodal Lipavský.

Vláda také před dvěma týdny schválila to, že držitelé diplomatických a služebních pasů Gruzie budou muset mít víza pro krátkodobé cesty do České republiky kvůli represím gruzínských úřadů vůči občanské společnosti. Vízová povinnost má platit pro pobyty na českém území, jejichž celková délka nepřekročí 90 dnů za půl roku.

30. září 2025  14:10,  aktualizováno  17:38

30. září 2025  12:48,  aktualizováno  17:28

30. září 2025  17:28

30. září 2025

30. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:50

30. září 2025  16:45

30. září 2025  16:40

30. září 2025  7:43,  aktualizováno  16:30

30. září 2025  16:30

30. září 2025  11:34,  aktualizováno  16:29

