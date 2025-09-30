Šílené opatření, kritizuje Rusko zákaz vstupu svých diplomatů do Česka

  16:22
Ruská diplomacie označila zákaz vstupu do České republiky pro držitele ruských diplomatických a služebních pasů, kteří nejsou akreditováni v ČR, za další šílené opatření. Ruské ministerstvo zahraničí zákaz studuje a určitě se vyjádří podrobněji, uvedla mluvčí Marija Zacharovová.
Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (27. září 2025)

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (27. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruská vlajka na vozidle u ambasády Ruské federace (21. dubna 2021)
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.)
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (11. března...
Vlajka Ruské federace na vozidle u Černínského paláce v Praze. (21. dubna 2021)
12 fotografií

Česká vláda dnes schválila návrh ministra zahraničí Jana Lipavského, že držitelé ruských diplomatických a služebních pasů budou mít zakázaný vstup do ČR.

Netýká se to diplomatů akreditovaných v Česku či těch, kteří přes ČR pouze projíždějí do státu svého působení nebo na jednání mezinárodních organizací.

Ať ruští diplomaté hlásí všechny cesty uvnitř bloku, navrhuje EU

Opatření se bude podle Lipavského uplatňovat na vnější schengenské hranici, tedy na šesti mezinárodních letištích v České republice.

Vláda omezila Rusy s diplomatickými pasy. Šílené opatření, tvrdí Moskva

Držitelé ruských diplomatických a služebních pasů budou mít zakázaný vstup do České republiky. Po jednání vlády to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský, podle kterého se to ale netýká diplomatů...

30. září 2025  11:34,  aktualizováno  16:29

