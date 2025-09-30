Česká vláda dnes schválila návrh ministra zahraničí Jana Lipavského, že držitelé ruských diplomatických a služebních pasů budou mít zakázaný vstup do ČR.
Netýká se to diplomatů akreditovaných v Česku či těch, kteří přes ČR pouze projíždějí do státu svého působení nebo na jednání mezinárodních organizací.
Opatření se bude podle Lipavského uplatňovat na vnější schengenské hranici, tedy na šesti mezinárodních letištích v České republice.