Česko posílí bezpečnost diplomatů na zastupitelských úřadech v Rusku

„Na zastupitelském úřadu v Moskvě dlouhodobě komplexně zvyšujeme bezpečnost, a to jak areálu diplomatické mise, tak zaměstnanců zastupitelského úřadu. Jedná se například o perimetrickou ochranu, ostrahu areálu, kontrolu vstupu do něj a podobně,“ řekla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová, podle níž kvůli zajištění bezpečnosti nelze opatření podrobně popisovat.



„Část projektu se podařilo realizovat už koncem minulého roku. Jednou z částí tohoto komplexního řešení je i vyslání ostrahy z řad zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí. Nejde tedy o vyslání policistů jako takových. Posílení bezpečnosti zastupitelského úřadu Moskva je dlouhodobou prioritou, nejedná se o reakci na aktuální dění,“ uvedla Štíchová.

Česká vláda tento týden rozhodla o zvýšení počtu administrativně-technických pracovníků na velvyslanectví v Moskvě o čtyři. Důvodem je podle předkládací zprávy dlouhodobá absence některých procedur a opatření na zastupitelském úřadě. Některá česká média posílení ambasády spojovala s incidenty v Moskvě a v Petrohradu, Štíchová to ve čtvrtek opakovaně odmítla.



Ruská média uvedla, že opatření přichází po dubnových incidentech před českými zastupitelskými úřady v Rusku. Incidenty v Moskvě a v Petrohradu souvisely s rozhodnutím Prahy 6 odstranit z náměstí Interbrigády sochu sovětského maršála Ivana Koněva, která by později měla být vytavena v připravovaném Muzeu paměti 20. století.

Mezi Českem a Ruskem jsou v současnosti napjaté vztahy. Na počátku dubna aktivisté z nezaregistrované nacionalistické strany Jiné Rusko demonstrovali před českou ambasádou v Moskvě. Skupina lidí v maskách vyvěsila na plot velvyslanectví nápis Stop fašismu a hodila do areálu ambasády několik dýmovnic, policie proti nim nezasáhla. V Petrohradu v polovině dubna aktivisté Jiného Ruska zapálili před českým generálním konzulátem dýmovnici a vyvěsili transparent s vulgárním heslem.



Opakovaně se objevují střety kvůli interpretaci invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, ve zprávách českých tajných služeb zaznívají varování před činností ruských zpravodajců.

České ministerstvo zahraničí kvůli sporu o Koněvovu sochu tento týden poprvé aktivovalo článek česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích z roku 1993, na základě kterého by se měly bezodkladně uskutečnit konzultace ministrů zahraničí „na žádost jedné ze smluvních stran, která má za to, že by mohly být ohroženy její bezpečnostní zájmy“.