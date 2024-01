My k nim na nákupy, oni zas na pivo. Polský Těšín víc žije, ale politika je tabu

Český břeh řeky Olše, která město rozděluje, působí na první pohled unavenějším dojmem. Během chladného víkendu se toho na ulicích děje poskrovnu.

Člověka tak v liduprázdných ulicích dokážou zaujmout alespoň dvojjazyčné názvy ulic a polské hlášení na vlakovém nádraží. V místní vyhlášené restauraci, na kterou dostávám doporučení od recepční v hotelu, už je atmosféra o poznání útulnější. Po objednání „česnekačky“, jak obyvatelé Těšína nazývají česnekovou polévku, se od hostinského dozvídám, že s českými korunami to na druhém břehu nemusí být nejjistější.

„Obchody u břehu většinou koruny přijímají, ale čím jste dál, tím méně,“ vysvětluje. Tamní síť směnáren tak i v dnešní době může vést poměrně výnosný byznys. A vzhledem k všeobecnému odporu jak Poláků, tak Čechů ke společné evropské měně je dost možné, že ještě dobrých pár let povede.

Na mostě přes Olši je o poznání živěji. Nevadí ani to, že je vyhlášená prvorepubliková kavárna Avion zrovna zavřená. Ne všichni se se mnou ale chtějí bavit. Česky většinou kolemjdoucí i pracující spíše jen rozumí, než že by aktivně mluvili, a angličtina je prakticky nepřítomná. To platí i o místech, na kterých by to člověk nečekal, jako například muzeum.

První zastávka tak přirozeně směřuje do turistického centra. Jeho zaměstnankyně mi velmi dobrou angličtinou (česky totiž nemluví) popisuje těšínský život posledních měsíců. „Myslím, že předvolební kampaň byla v Těšíně stejná jako v jiných částech Polska, ale byla samozřejmě namířená i na českou stranu řeky, kde žijí lidé s polským občanstvím a mohou tu volit. Je to na obou březích řeky hodně namíchané. Poláci často žijí na české straně, protože není tak těžké sehnat tam byt, nebo alespoň ne tak drahý.“

Češi podle jejích slov jezdí do Polska hlavně na nákupy. „I když to před lety bylo naopak, hlavně v posledních měsících jsou zdejší ceny opravdu o hodně nižší.“ Její slova pak potvrzují cenovky v malých obchodech, ale i v zavedených zahraničních řetězcích. Někdy může být rozdíl v ceně i několik desítek korun za jeden produkt.

Češi ale navštěvují polský Těšín i jako turisté. Historické centrum po rozdělení zůstalo Polákům, a tak se tato část města těší většímu rozkvětu. Po delším čase korzování centrem Těšína mám štěstí a v kavárně potkávám sympatického muže ve středních letech, který nejen umí anglicky, ale dokonce je ochotný bavit se se mnou o politice.

V Těšíně získala strana Právo a spravedlnost (PiS), která sice sestavila vládu v čele s premiérem Mateuszem Morawieckým, ale následně nedostala důvěru zákonodárců, oproti celostátním výsledkům jen zlomek hlasů.

Zatímco celkově získala přes 35 procent a byla tak nejsilnějším uskupením, v Těšíně obdržela jen 26 procent a skončila na druhém místě. První byla Občanská koalice vedená Donaldem Tuskem, a tak se ptám, čím to je. „Lidé jsou zde více otevření, více volnomyšlenkářští. Víte, Těšín je opravdu staré a historicky významné město. Věděl jste, že František I. z něj asi na dva dny udělal hlavní město monarchie (v roce 1805 sem byl rakouský císařský dvůr přenesen z Vídně kvůli ohrožení napoleonskými vojsky, pozn. red.)? A nějakým způsobem to přetrvává dodnes.“

Moje otázka, zda se zdejší kampaň nějak lišila od té celopolské, mu přijde úsměvná: „Ne... Kampaň je vždycky úplně stejná,“ říká ironicky a naráží především na kampaň PiS, která tradičně polskou veřejnost straší hlavně přílivem uprchlíků. Za neúspěchem strany Jaroslawa Kaczyńského ale vidí i menší vliv katolické církve v regionu.

Poukazuje hlavně na přítomnost evangelické církve, která je zde na polské poměry nezvykle silná, ale třeba i na církev Svědků Jehovových. Právě v otázce náboženství se projevuje český vliv možná nejsilněji. V Českém Těšíně působí například Slezská církev evangelická a obecně tu člověk na protestantský kostel narazí snáze než na katolický.

Host kavárny pak ještě přibližuje, že Těšín je opravdu speciální i na regionální úrovni. Například ve městě Bílsko-Bělá, která je od Těšína vzdálená zhruba půl hodiny autem, je prý atmosféra daleko méně přátelská a ani Občanská koalice tam nezvítězila s takovým náskokem. Ne všem se ale definice „slabé“ katolické církve v regionu pozdává. Dvě mladé návštěvnice téže kavárny se shodují, že na jejich gusto je i tam katolická církev silná ažaž.

Zároveň ale dodávají, že vliv evangelické církve z české strany nějakou roli opravdu hrát může. „Víte, Poláci a Češi jsou v tomto městě jako rodina, často doslovně. Takže všechno je hodně namíchané.“ Kromě množství kaváren a historického náměstí je centrum polského Těšína plné nejrůznějších butiků, ale i obchodů zavedených značek.

Návrat na českou stranu tak v jistém smyslu působí trochu smutně, jelikož ulicím dominují hlavně večerky, které, soudě podle hloučku dívek postávající před jednou z nich, nemají problém prodávat alkohol nezletilým. Česká strana se alespoň může pochlubit prostornými hospodami a restauracemi, které jsou ve večerních hodinách zaplněné jak česky mluvícími, tak Poláky.

O tom, že i v pohraniční oblasti jsou české hospody s českým pivem stále pojem, referuje i recepční v hotelu, kde jsem se ubytoval. „Víte, jak dělají v Polsku pivo? Lijí do něj nějaký sirup, aby se to vůbec dalo pít. My máme alkohol lepší, hlavně pivo. Oni mají lepší kafe a zákusky,“ říká. Sladkosti a levné nákupy ale prý nejsou to jediné, co polská strana pro Čechy nabízí. „Češi jezdí do Polska za zábavou. V Českém Těšíně není co dělat,“ dodává.

Stejně to vidí i další zaměstnanci jednoho ze dvou jediných hotelů v české části města. „Kulturní akce jsou daleko častější u nich (u Poláků),“ myslí si paní z hotelové restaurace. Kromě nižších nájmů na české straně mohou být motivací pro přesun do české části města i pracovní příležitosti.

„Spousta Poláků pracuje ve velkých podnicích, třeba v Nošovicích,“ říká další ze zaměstnankyň a poukazuje na město, kde se mimo jiné nachází závod jihokorejské automobilky Hyundai. „Kulturní vyžití je zase ale větší asi tam, mají více akcí,“ shodují se. „Oni k nám zase jezdí na Radegast,“ směje se další ze zaměstnankyň. Co se ale při tomto rozhovoru za celou dobu mé návštěvy skloňuje úplně poprvé, je zdravotnictví.

Poláci sem prý jezdí především kvůli operacím očí. „Máme kliniky přímo tady ve městě a lidé jsou schopní sem jezdit klidně až z Gdaňsku. I s cestou je to vyjde levněji, a hlavně tady nečekají zdaleka tak dlouho na termín. Tam čekají půl roku, tady to je do měsíce.“ Co se potratů týče, je situace méně jasná. „Jednou jsme to tu asi zažili, ale potvrdit to úplně nedokážeme. Pokud sem už někdo kvůli tomu přijede, snaží se to nerozhlašovat.“

Na závěr své návštěvy se ještě jednou zkouším ptát na politiku. Celá skupina hotelových zaměstnanců je s těšínským úspěchem Tuskovy strany v říjnových volbách dobře obeznámena, ale není to prý nic, co by rezonovalo v každodenních debatách. „S pár Poláky chodím do fitka,“ říká číšník, „ale o politice nemluví. A se mnou už vůbec ne,“ uzavírá.