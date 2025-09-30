S chameleonem Babišem hrozí Česku obrat na východ po vzoru Fica, píší Němci

Autor: ,
  13:02
Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše, jehož možní koaliční partneři jsou otevřeně proruští, píší německá média. Z Česka by se podle nich mohl stát nový problematický člen Evropské unie. Proto budou volby ostře sledované nejen v Bruselu, ale také v Kyjevě, Moskvě a Berlíně. Češi půjdou volit 3. a 4. října.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš (28. září 2025)

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš (28. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš (28. září 2025)
Hnutí ANO na předvolební kampani ve Středočeském kraji. (29. září 2025)
Hnutí ANO na předvolební kampani ve Středočeském kraji. (29. září 2025)
Hnutí ANO na předvolební kampani ve Středočeském kraji. (29. září 2025)
26 fotografií

Německá média se ve svých článcích shodují, že největší šanci stát se novým českým premiérem má předseda hnutí ANO a bývalý ministerský předseda z let 2017 až 2021 Babiš. List Frankfurter Rundschau ho označuje za „politického chameleona“. Není podle něj „ani tak úplně vpravo, ani tak úplně vlevo, spíše je pragmatický populista“. Jeho hnutí ANO označuje list za „národně-konzervativní“.

Volby 2025 ONLINE: Svěrák v emotivním videu apeluje na mladé voliče, aby šli volit

„Protože vládní strany Spolu a STAN spolupráci s ANO už předem vyloučily, zůstávají ANO v případě očekávaného jasného vítězství jako koaliční partneři jen strany z okraje: třeba euroskeptické a levicově radikální Stačilo nebo Svoboda a přímá demokracie (SPD) považovaná za neofašistickou,“ píše Frankfurter Rundschau. Babišovy potenciální koaliční partnery označuje za „otevřeně proruské“.

Situace, kdy by vznikla vláda ANO s některou ze zmiňovaných radikálních stran, by podle listu byla mimo jiné „katastrofou“ pro Brusel a pro Kyjev. V případě Ukrajiny list připomíná českou muniční iniciativu, v rámci které už země na obranu před ruskou agresí dostala 3,5 milionu kusů velkorážové munice. Babiš slibuje, že ANO po volbách iniciativu zruší.

Vztahy Česka a Slovenska by se s Babišem zlepšily, myslí si Pellegrini

Vládní strany v čele s premiérem Petrem Fialou, který podle Frankfurter Rundschau působí ve srovnání s Babišem „poněkud dřevěně“, varují před scénářem, jaký nastal po nástupu premiéra Roberta Fica na Slovensku. Sousední země slouží podle listu v české volební kampani jako „špatný vzor“ hlavně kvůli Ficovým kontaktům s ruským diktátorem Vladimirem Putinem a kvůli jeho snaze „normalizovat“ vztahy s Moskvou. Německý list přitom připomíná, že Babiš je rovněž velkým spojencem maďarského premiéra Viktora Orbána.

Také podle regionálního saského listu Sächsische Zeitung by mohlo Česko po volbách změnit „dosud jasný prozápadní kurz“. „Ať už vyhraje volby kdokoli: Česko bude v EU složitým partnerem... V případě vlády ANO je možné, že se (Česko) přikloní k ‚disidentským zemím‘ Maďarsku a Slovensku,“ napsal v článku k volbám dlouholetý korespondent německých médií z Prahy Hans-Jörg Schmidt.

Volební místnosti 2025: kde a kdy volit do Poslanecké sněmovny

Německým čtenářům přibližuje situaci v Česku, kromě zahraniční politiky podle něj Čechy nejvíce trápí nedostupné bydlení a rostoucí životní náklady. „Hospodářsky je na tom země lépe, než se čekalo,“ dodal.

Českým volbám se v posledních dnech věnovaly například také list Süddeutsche Zeitung, který v textu s titulkem „Touha po miliardáři“ píše, že by Babiš mohl po volbách uzavřít vládní koalici „s pravicovými extremisty“. List Frankfurter Allgemeine Zeitung se ve svém článku ptá, zda je možné, že se z Česka stane po volbách „nový problémový článek EU“. Upozorňuje však na to, že politický systém v Česku je považovaný za stabilní.

Vstoupit do diskuse (41 příspěvků)

I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Volby v Moldavsku byly podvodné a zmanipulované, soptí Lavrov

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov označil nedělní parlamentní volby v Moldavsku, v nichž jasně zvítězila proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové, za podvodné a...

30. září 2025  13:05

S chameleonem Babišem hrozí Česku obrat na východ po vzoru Fica, píší Němci

Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše,...

30. září 2025  13:02

Strážníci čelí obvinění kvůli přejetí muže v garáži. Opilého ho nechali na místě

Už rok se policisté zabývají tragickým případem z brněnské garáže, kde SUV přejelo a usmrtilo ležícího muže. Zatímco řidič podle vyšetřování neměl šanci nehodě zabránit, protože oběť při vjezdu do...

30. září 2025  13:01

Obžaloba chce výjimečné tresty za smrt Arména. Pohřbení zaživa znalec zpochybnil

Pro hlavní obviněné v případu pohřbení Arména v pražském parku žádá státní zástupkyně Jana Murínová výjimečné tresty 28 a 25 let vězení. Vraždu si podle ní objednal ze msty jiný Armén Richard...

30. září 2025  12:48

NCOZ zasahuje u krajských silničářů na jihu Moravy, ředitel má nedostupný telefon

Elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes podnikli razii na jihu Moravy. Podle informací iDNES.cz zasahují v krajské příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic...

30. září 2025  11:54,  aktualizováno  12:45

Pětiletý hoch i děda chodili v krvi. Za dvojnásobnou vraždu má otec dítěte doživotí

Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...

30. září 2025  9:59,  aktualizováno  12:39

Sedmý den Dozimetru. Kučera z DPP měnil předchozí výpověď a vysvětloval přezdívky

Úterní jednání v hlavním líčení kauzy Dozimetr znamenal již sedmý den celého procesu. Stejně jako v pondělí, také v úterý vypovídal Dalibor Kučera, bývalý šéf právního odboru Dopravního podniku...

30. září 2025  7:24,  aktualizováno  12:29

Předvolební projev prezidenta Petra Pavla v TV: kde a kdy sledovat živě?

Prezident Petr Pavel vystoupí zítra večer s projevem k národu. Krátký projev budou vysílat všechny tři hlavní televize – Česká televize, Nova i Prima. Podle Hradu půjde o mimořádné vystoupení určené...

30. září 2025  12:25

Maggie měla před dvaceti lety pravdu. Simpsonovi se dočkají druhého filmu

Filmové pokračování oblíbeného animovaného seriálu o žluté rodince přijde do kin po dvou dekádách od uvedení prvního dílu. Produkce oznámila novinku na oficiální instagramovém účtu. Premiéru plánuje...

30. září 2025  12:20

Volby 2025 ONLINE: Svěrák v emotivním videu apeluje na mladé voliče, aby šli volit

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

30. září 2025  12:09,  aktualizováno  12:17

Muž hodil čerstvě narozená koťata do kontejneru na sklo, dostal podmínku

S podmínkou a zákazem držení a chovu zvířat odešel od domažlického okresního soudu devětatřicetiletý muž, který se v Holýšově brutálním způsobem zbavil čerstvě narozených koťat. Sebral je kočce a...

30. září 2025  12:14

Volební místnosti 2025: kde a kdy volit do Poslanecké sněmovny

Už jen hodiny zbývají do otevření volebních místností v pátek 3. října ve 14 hodin. V tu chvíli začnou ve všech okrscích po celé republice sněmovní volby 2025. Jak najít správnou volební místnost a...

30. září 2025  12:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.