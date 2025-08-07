Německý senior jel natankovat do Česka. Tři ženy mě tu unesly a napadly, tvrdí

  15:46
Kriminalisté z bavorského města Tirschenreuth pátrají po okolnostech přepadení německého seniora, který si koncem července zajel do Česka pro levnější palivo. Podle jeho výpovědi ho cestou zpět domů napadla skupina žen.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Incident se odehrál večer 31. července. Starší muž z bavorského okresu přejel do Česka s cílem natankovat levnější benzín. Při zpáteční cestě ho podle jeho slov zastavily tři ženy, které ho donutily nasednout na zadní sedadlo jeho vlastního vozu, stříbrné Toyoty Yaris. Poté ho odvezly na neznámé místo, kde ho měly fyzicky napadnout a zranit, píše německý server Augsburger Allgemeine.

Přestože muž utrpěl zranění, dokázal se nakonec vrátit zpět do Německa. Na parkovišti u rychlého občerstvení McDonald’s v německém městě Mitterteich si jeho podivného chování a zjevných zranění všimli kolemjdoucí a přivolali policii.

Bavorská kriminálka případ vyšetřuje a obrátila se na veřejnost s žádostí o pomoc. Hledá svědky, kteří si všimli podezřelého chování, vozidla nebo jiných neobvyklých událostí v okolí česko-německé hranice nebo v místě, kde byl muž později nalezen.

