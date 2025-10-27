Česko zvládlo integraci Ukrajinců bravurně, inspirujme se, píší v Německu

  11:10
Česko by se mohlo stát pro Německo vzorem v integraci ukrajinských uprchlíků. Výzvu, kterou příchod statisíců Ukrajinců představoval, zvládla země bravurně, napsal v článku přední německý list Die Welt.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Vzhledem k počtu obyvatel Česko po invazi Ruska na Ukrajinu přijalo více ukrajinských uprchlíků než kterákoli jiná země EU,“ napsal v článku Die Welt. Podle něj výzvu spojenou s jejich integrací Česko zvládlo s bravurou a mistrně.

„Převážná část práceschopných příchozích našla pracovní místo, bydlí v běžných nájemních bytech a jejich děti chodí do školy,“ uvedl list. Zároveň dodává, že dosavadní úspěch s integrací Ukrajinců je jen „etapovým vítězstvím“.

Mladé Ukrajince pustili za hranice a... v Německu jich žádá o azyl desetinásobek

Příčiny úspěšné integrace Ukrajinců v Česku vidí Die Welt mimo jiné v blízkosti češtiny a ukrajinštiny a také v tom, že už před invazí ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 žilo v Česku mnoho Ukrajinců. K dispozici tak byla síť, která uprchlíky zachytila.

Roli sehrála i relativně nízká finanční podpora českého státu a zároveň vysoké životní náklady srovnatelné s Německem, které podpořily rychlou integraci uprchlíků na pracovním trhu.

„A pracovní trh nově příchozí vděčně přijal,“ doplnil Die Welt. Upozornil ale také na to, že většina Ukrajinců přijala v Česku práci hluboko pod svou kvalifikací.

Uprchlíci z Ukrajiny mohou v Česku zůstat i dva roky po válce, říká Rakušan

Podle listu by se Německu vyplatilo podívat se na české úspěchy s integrací Ukrajinců v době, kdy rétorika německé vlády vůči ukrajinským uprchlíkům začíná přitvrzovat. „Tuto debatu přitom pohání vlekoucí se integrace,“ napsal.

Die Welt v článku rovněž upozornil, že téma ukrajinských uprchlíků se v Česku objevilo i před nedávnými sněmovními volbami, mnoho bodů se jím ale stranám získat nepodařilo.

„Silný nárůst životních nákladů a energetická politika byly jako témata pro voliče daleko důležitější. Obecně platí, že integrace je velkým úspěchem,“ napsal Tobias Kaiser, který se v německém deníku věnuje evropskému hospodářství.

