Český plán s municí Ukrajině zachránil celé vesnice, chválí britský list

„Češi pro Ukrajinu našli téměř milion střel přesně ve chvíli, kdy Ukrajina tento milion střel nejvíc potřebuje: Na vrcholu ruské zimní ofenzivy. Nepřeháníme, když řekneme, že česká dělostřelecká iniciativa pravděpodobně zachránila celá ukrajinská města. A to tak, že ukrajinské armádě dala palebnou sílu na to, aby čelila mnohem větší ruské armádě,“ píše The Telegraph.

Připomíná také, že Rusko šlo do války s dvakrát tak velkým dělostřeleckým vybavením, než tehdy měla Ukrajina. „Ale není to převaha v houfnicích, na čem skutečně záleží – je to náskok v nábojích,“ zdůrazňuje s tím, že právě díky nesporné síle dělostřelectva je možné při mapování zásob dělostřelecké munice na obou stranách konfliktu mapovat jeho průběh.

„Strana, která má více nábojů, pravděpodobně zvítězí,“ pokračují Britové a svým čtenářům také připomínají historii dodávek munice ze Severní Koreje a problémů s americkou pomocí, kterou blokuje Kongres.

Zmiňují přitom šéfa americké sněmovny Mikea Johnsona. „Johnson napovídal plno věcí, když vysvětloval svůj nesouhlas s pomocí Ukrajině, ale všechno to jsou vytáčky. Prostá pravda je, že zneuznaný exprezident Donald Trump, který letos kandiduje na prezidenta a je zvláštně nakloněn ruskému vůdci Vladimiru Putinovi, vyjádřil svůj ambivalentní postoj vůči Ukrajině. A Johnson tuto ambivalenci přetavil v jednohlasou kongresovou blokádu americké pomoci Ukrajině,“ dodává.

Právě kvůli Trumpově nechuti dodávat Kyjevu munici i zpoždění unijního plánu na vlastní dodávky Ukrajincům začaly docházet náboje. Zatímco Rusové jich díky pomoci KLDR mají dost.

„Ale pak, 18. února, šéf české obranné politiky Jan Jireš šokoval své publikum na mnichovské bezpečnostní konferenci, když oznámil, že jeho vláda identifikovala 800 tisíc kusů munice ‚nacházející se v nezápadních zemích‘. Tyto země zřejmě zahrnují Jižní Koreu, Turecko a Jihoafrickou republiku,“ popisuje britský deník.

Jireš je náměstkem pro řízení sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany a v Mnichově tehdy také podle Politica řekl, že většina zapojených států z politických důvodů nechce podporovat Ukrajinu napřímo, a tak potřebuje prostředníka – tím se stává Česká republika pod podmínkou, že ostatní spojenci Ukrajiny pomohou se zaplacením nakoupené munice.

Po zveřejnění iniciativy se navíc začaly přidávat další země včetně Dánska či Kanady. „Brzy se k českému dělostřeleckému klubu připojilo dalších třináct zemí. Během tří týdnů Jireš se svými kolegy vybral 1,5 miliardy dolarů,“ upozorňuje s tím, že ukrajinští vojáci s jistotou, že brzy dorazí další náboje, najednou nemuseli šetřit i tím málem, co mají, a zahájili palbu.

Zastavili ústup od Avdijivky, vrátili se a podnikli protiútok. Podle Telegraphu si tehdy také konečně užili pocit, že se blíží něco jako adekvátní dělostřelecká podpora, a zastavili ruskou ofenzivu v několika vesnicích. „Dělostřelectvo – jeho nedostatek – je hlavním důvodem, proč Ukrajinci v zimě a na jaře téměř ztratili celou východní oblast. A dělostřelectvo – milion střel dohodnutých malinkou východoevropskou zemí – je hlavním důvodem, proč Ukrajinci nepřišli o celou oblast,“ míní list.

„Pokud je dělostřelectvo králem bitev, pak jeho současnou šedou eminencí je... Česká republika,“ uzavírají svou chválu britské noviny.