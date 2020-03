Ambasády se snaží dostat uvázlé Čechy do Evropy. Mnozí se nemají jak vrátit

V nejrůznějších zemí celého světa je nyní „uvězněno“ několik tisíc Čechů. Jedněmi z nich jsou účastníci surfařského kurzu, kteří zůstali ve městě Imsouane v Maroku.

„Měli jsme odletět v neděli zpět z Agadiru přes Berlín, ale let byl zrušen. Koupili jsme nové letenky z Marrákeše přímo do Prahy, ale zrušili i tento let. V pondělí se nám ozvala ambasáda s tím, že znovu otevřeli některé lety do Evropy, ale ty jsou buď plné, nebo mají tři přestupy a stojí kolem 45 tisíc,“ popsal situaci Aleš Tůma ze společnosti Surf and Travel, který je na místě se svými klienty.

Ambasáda předložila skupině jako první možnost odletu do Paříže nebo do Španělska. Z Barcelony, Madridu nebo Málagy stále létají spoje společnosti Ryanair do Prahy.

„Ambasáda nám doporučuje dostat se trajektem do Španělska, což je strašný nesmysl vzhledem k počtu tamějších nakažených,“ dodává Tůma. „Chtějí jenom dostat lidi pryč z Maroka,“ stěžuje si.

Postup ambasád je podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka vhodný. „V tuto chvíli se hlavně snažíme dostat všechny naše občany od Evropy. Odtud je již můžeme snadněji dostat do vlasti. Samozřejmě víme, že tam nějaké to riziko je, ale ti lidi by stejně museli do karantény,“ uvedl. Do různých zemí Evropy pak pro české turisty ministerstvo vysílá autobusy.

Nově je na programu také vysílání letadel pro ty, kteří uvázli mimo Evropu. „Momentálně řešíme s ostatními členskými zeměmi, kam se nám vyplatí poslat letadla,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová, podle které je prioritou synchronizovat lety pro uvázlé občany Evropské unie.

Jde přitom o to, aby se zbytečně neplýtvalo místy ve vládních letadlech. Aby Česko například nevyslalo letadlo pro pět Čechů a zbytek nebyl prázdný. „Není možné, abychom letěli pro každého jednoho občana. Momentálně řešíme 2–3 tisíce dotazů denně,“ dodal ministr Petříček.

Nervozita skupiny v Maroku však mezitím podle Tůmy stoupá. Do městečka proudil velký počet turistů z Itálie, Francie, Německa a z dalších postižených oblastí. „V neděli se ve městě objevil první nakažený,“ popisuje. V úterý je podle něj situace na letištích kritická, protože se každý snaží dostat domů. Na lety se čeká ale i několik hodin.



V Jordánsku roste napětí

Osmadvacetiletá Jana Kalashniková se zase se svým přítelem zasekla v hlavním městě Jordánska Ammánu. Snaží se vrátit ze společné dovolené. „Ještě v neděli dopoledne v zemi téměř nebylo poznat, že by měla být zavedena nějaká opatření. Ale dnes se situace změnila. Letiště se připravuje na kompletní uzavření a roste zde napětí. Před chvíli sem dorazily vojenské autobusy a obrněná auta,“ popsala v pondělí.



O pondělní půlnoci země uzavřela své hranice. Pokud se turisté chtěli ze země dostat, museli to stihnout do té doby. Kalashniková se svým přítelem však měli letenky až na úterý.

Ambasáda páru v pondělí řekla, že by se měli pokusit vycestovat ze země, a popřála mu hodně štěstí. Jediný nevyprodaný let, kterým by se mohli dostat do Evropy, letěl do Litvy. Má to ale háček – země už své hranice zavřela. Do letadla směli pouze lidé s litevským pasem či povolením k pobytu. Tato možnost tedy padla. „Roste tichá panika a my ztrácíme naději, ze se odsud dostaneme,“ řekla Kalashniková.

Co s nimi nyní bude, neví. Jelikož se jim nepodařilo odletět, opustili v úterý stejně jako místní hlavní město a odjeli na vesnici. V Ammánu se totiž očekává, že vir se bude šířit rychle. „Chtěli bychom mít nějakou zprávu, jestli se máme připravit, že tu zůstaneme měsíc nebo týden. Jestli se chystá nějaká spolupráce na mezinárodní úrovni,“ líčí Češka uvězněná v Jordánsku.

V podobné situaci jsou i Gabriela T. s manželem. Od cestovní kanceláře CK Itaka dostali zaplacené tři dny v hotelu, jinak nic. „Konzulát v Egyptě nám nakonec řekl, ať se domů dopravíme sami. Koupili jsme si proto letenky do Kolína nad Rýnem a doufáme, že se domů dostaneme v úterý,“ řekla.

Finanční aspekt cesty je primárně zodpovědnost cestujících i cestovních kanceláří. „Některé cestovky od toho dávají trochu ruce pryč,” uvedl Tomáš Petříček.



Trosečníci na WhatsAppu

V Dominikánské republice je se svými dětmi Martina Grossová. „Jsme tu jedenáct dní, vracet jsme se měli 20. března. Tento víkend tu byly volby a prezident v sobotu uvedl v neoficiálním prohlášení, že uzavírá hranice a poslední lety do Evropy a z Evropy budou možné do 16. března v 6:00,“ popisuje.



Celá její rodina v České republice je na telefonu a snaží se kontaktovat ambasádu, kam se podle jejich slov ale nedá dovolat. „Volala jsem v neděli na leteckou společnost, že se to tu uzavírá, ale nic nevěděli. Dominikánský prezident se rozhodl a informace se zřejmě dál nedostala, takže mě ještě včera ujišťovali, že to není pravda, že žádnou takovou oficiální zprávu nemají a že domů poletíme v termínu,“ vypráví Grossová a dodává, že nyní už ví, že je to nereálné.

„Spolubydlící na hotelu z Polska hned dostali přebookovaný let a dostali se domů. Nás Čechů je tu asi 30 a jsme ve spojení s ambasádou v Havaně. Nepříjemné je, že nic nevíme určitě. Jedné z rodin paní z ambasády řekla, že možná budou vypravovat vládní speciály, ale tato informace je pouze odhad, opravdu nikdo nic neví,“ vypráví.

Uvázlí Češi jsou pohromadě ve skupině v aplikaci WhatsApp a komunikují se zástupkyní ambasády. Část z nich podle Grossové odjela v úterý na letiště, ale odmítli je vzít do letadla. „Cestu na hotel a ubytování si teď musí zajistit sami,“ vysvětluje Grossová. Poláci a Němci podle ní problémy s odletem nemají a do letadel je berou. „Zato naše rodiny s dětmi teď sedí na letišti a neví, co mají dělat, protože jejich místa obsadili jiní.“ Skupina se tak nyní smiřuje s variantou, že v zemi zůstane ještě další měsíc.