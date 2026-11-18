Francie získala 80 ze 100 možných bodů. O deset méně mají Británie, Německo, Litva a Estonsko, které se dělí o druhou příčku. Třetí jsou se 65 body Polsko a Finsko. Před Českem skončily ještě čtvrtá Belgie a Lotyšsko a také páté Nizozemsko, Spojené státy a Švédsko.
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Vzgljad zveřejňuje žebříček od října 2025, kdy v něm vedla Británie. Autoři přidělují body za kroky, které pokládají za nepřátelské vůči ruským zájmům. V říjnovém vydání body také odečítali. Spojeným státům například ubrali deset bodů za zmírnění omezení vůči ruskému energetickému sektoru. Průměrné skóre podle listu oproti září kleslo o 8,25 bodu. Jde o jeden z nejvýraznějších poklesů od počátku sestavování.
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Žebříček deníku přitom není totožný s oficiálním seznamem takzvaných nepřátelských států, na který ruská vláda zařadila Česko už v květnu 2021. Moskva tehdy omezila počet místních zaměstnanců, které mohou česká diplomatická zastoupení v Rusku zaměstnávat.