Cílem flotily podle ní bylo také upoutat pozornost lidí a médií na prohlubující se humanitární krizi v Gaze.
„Česká občanka byla deportována se skupinou švýcarských občanů z Izraele do Jordánska, odkud se poté měla vydat zpět do ČR,“ sdělila v úterý Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva zahraničí.
Cílem aktivistů z projektu Global Sumud Flotilla bylo porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc tamním obyvatelům. Izraelská armáda však minulý týden flotile v doplutí do Pásma Gazy zabránila, přes 40 lodí zastavila a zadržela více než 400 aktivistů.
Izrael deportoval Češku ze zadržené flotily, na hranici ji převzali Jordánci
„Naše loď vezla humanitární pomoc, vezla ji každá loď. Byly na nich zdravotní potřeby a jídlo. Množství humanitární pomoci na každé lodi nevím, ale na každé byla,“ řekla ve středu ráno Přikrylová novinářům. Dodala, že humanitární pomoc zařídily mezinárodní delegace, kdy každá měla svoji vlastní formu získávání prostředků. „Mnohá média přitom nechtějí používat slovo genocida, ke které v Gaze dochází,“ kritizovala Přikrylová.
Podle izraelského ministerstva zahraničí však byly na celé flotile nalezeny pouze dvě tuny humanitární pomoci, což je desetina toho, co uveze jediný kamion s humanitární pomocí. Obvinilo aktivisty, že nešlo o žádnou humanitární akci, nýbrž o snahu upoutat na sebe pozornost a naznačilo, že flotila je propojená s Hamásem. Většinu aktivistů již Izrael deportoval.
Někteří z aktivistů v zahraničí popisovali po návratu do svých domovských zemí špatné zacházení ze strany izraelských bezpečnostních složek. Uvedla to v neděli agentura AP s tím, že Izrael takové zacházení popírá. Přikrylová uvedla, že při zadržení Izraelem si museli všichni aktivisté v řadách kleknout na kolena, s dlaněmi vzhůru a před sebe položit svůj pas. Tím, že její byl evropský, prý neměla strach a vnímala ho jako svou vstupenku na svobodu.
Jednali s námi jako s opicemi, viní členové flotily Izrael. Aktivistka kousla zdravotnici
Ministerstvo zahraničí dlouhodobě důrazně nedoporučuje českým občanům cestovat do Pásma Gazy, kde je bezpečnostní situace velice riziková. „Možnost poskytnout zde pomoc v nouzi je omezená či přímo nemožná, stejně jako pomoc se vstupem do Pásma Gazy a jeho následným opuštěním,“ uvedl úřad.
Izrael zahájil ofenzívu v Pásmu Gazy po teroristickém útoku palestinských ozbrojenců na jih Izraele ze 7. října 2023. Izrael uvádí, že ozbrojenci teroristického hnutí Hamás zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Úřady v Pásmu Gazy, ovládané Hamásem, tvrdí, že při izraelské ofenzívě přišlo o život přibližně 67 tisíc lidí a že palestinská enkláva je zdevastována.