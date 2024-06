V Rusku soudí „čeljabinského maniaka“. Dívku věznil a znásilňoval čtrnáct let

„Soud dnes vyslechl oběť. Soudní jednání bylo odročeno na 29. července,“ uvedla mluvčí oblastní prokuratury. Na příštím jednáním mají být vyslechnuti svědci, včetně příbuzných oběti.

Vladimir Českidov z Čeljabinské oblasti se podle soudního spisu na podzim 2009 na autobusovém nádraží seznámil s tehdy devatenáctiletou dívkou, podle čeljabinského serveru 74.ru jménem Jekatěrina, kterou odvezl k sobě do domu. Tam ji pak 14 let věznil a znásilňoval. Oběti se podařilo utéct až loni 30. července, když muže kvůli zhoršení duševního onemocnění hospitalizovali.

Vyšetřovatelé kromě toho zjistili, že obžalovaný v roce 2011 zavraždil jednu místní ženu jménem Oksana, o které unesené dívce tvrdil, že je jeho manželka. Tu ale v případě, že odcházel z domu, zavíral do kůlny, zatímco unesenou dívku poutal, dával jí roubík a zavíral v domě. Tělo zavražděné ženy rozřezal a zakopal ve sklepě, kde se po loňském útěku unesené Jekatěriny našly pozůstatky.

Ženu podle unesené dívky Českidov zabil, když se pokoušel přivolat pomoc. Vyšetřovatelé podle 74.ru předpokládají, že právě hrůza způsobená vraždou Oksany bránila Jekatěrině, aby se o útěk pokusila dříve.

Soud původně na Českidova uvalil vazbu, posléze však muže převezli do psychiatrického zařízení. Matka únosce, která je rovněž obžalována, tvrdí, že unesená dívka žila s jejím synem dobrovolně, dodal Kommersant.

Svého času větší rozruch vyvolal případ na doživotí odsouzeného Rakušana Josefa Fritzla, který 24 let věznil a znásilňoval svou dceru. Podle vyjádření soudu v Kremži z minulého měsíce trpí Fritzl postupující demencí a jeho fyzický stav se výrazně zhoršil.

Zároveň ale soudci dali najevo, že podmínečné propuštění pachatele na svobodu není ze „zvláštních preventivních důvodů“ možné. Vzhledem k „bezprecedentní zločinné energii“ činů, za něž byl odsouzen, není možné vycházet z toho, že by se v budoucnu nedopustil dalších trestných činů.

Fritzl od roku 1984 do roku 2008 věznil a sexuálně zneužíval svoji dceru Elisabeth, kterou držel ve zvukotěsném sklepě domu v dolnorakouském Amstettenu od doby, kdy jí bylo 18 let. V následujících letech s ní zplodil sedm dětí, z nichž jedno brzy zemřelo. Případ vyšel najevo v roce 2008, kdy jedno z vězněných dětí upadlo do bezvědomí a Fritzl souhlasil s jeho hospitalizací.