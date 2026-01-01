VIDEO: České drony s optovláknem ničí Rusy. Osvědčily se, pochvalují si Ukrajinci

Autor:
  12:23
Z mrazivé fronty na východě Ukrajiny dorazily první záběry ukazující práci českých dronů s optickým vláknem. Vražedné kvadrokoptéry z dílny pražského Spark spolku mají jednu podstatnou výhodu: nedají se zarušit a dolétnou dál než radiem ovládané drony.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Osvědčily se, pracují moc dobře. Doufáme, že brzy dostaneme další. Protože jeden tým našich dronařů spotřebuje průměrně dvacet až pětadvacet FPV dronů za den,“ pochvaluje si třicetiletý příslušník dronařského praporu Makhno Group, který už tři roky bojuje v Záporožské oblasti.

Drony z dílny spolku založeného česko-ukrajinskou podnikatelkou Lesjou Kopčuk nyní pracují i v Doněcké oblasti. Operátoři je často používají při likvidaci nepřátelských bunkrů ukrytých v remízech mezi poli, zalétávají s nimi do rozbombardovaných domů a kamkoliv, kde by se mohl skrývat nepřítel.

Záběry útoků většinou končí šedivým zrněním a ztrátou signálu, divák se potvrzení zásahu nedočká. Důvod je prozaický: drony s optovláknem mají obvykle dolet patnáct kilometrů a tak daleko žádný Mavic, který by explozi mohl natočit z výšky a potvrdit úspěšný zásah, nedoletí.

Významnou roli ve válce na Ukrajině mají na obou stranách drony. Speciální kategorií, která momentálně nabývá na důležitosti, jsou drony naváděné optickým vláknem. Nelze je rušit, proto jsou spolehlivější a přesnější. (září 2025)
Významnou roli ve válce na Ukrajině mají na obou stranách drony. Speciální kategorií, která momentálně nabývá na důležitosti, jsou drony naváděné optickým vláknem. Nelze je rušit, proto jsou spolehlivější a přesnější. (září 2025)
Významnou roli ve válce na Ukrajině mají na obou stranách drony. Speciální kategorií, která momentálně nabývá na důležitosti, jsou drony naváděné optickým vláknem. Nelze je rušit, proto jsou spolehlivější a přesnější. (září 2025)
Významnou roli ve válce na Ukrajině mají na obou stranách drony. Speciální kategorií, která momentálně nabývá na důležitosti, jsou drony naváděné optickým vláknem. Nelze je rušit, proto jsou spolehlivější a přesnější. (září 2025)
30 fotografií

Operátorům je to však jedno, protože drony ovládané přes optické vlákno mají jednu zásadní výhodu: nedají se zarušit prostředky radioelektronického boje. Rusové jsou v této disciplíně tradičně velmi dobří, rušičky dnes chrání každou houfnici nebo minomet. Ukrajinští dronaři si už nějakou dobu stěžují, že s radiem ovládanými drony narážejí na neproniknutelné „záclony“ rušení.

Signál přenášený přes optické vlákno se dá přerušit jen jeho fyzickým přerušením. Technologie, kterou jako první nasadili zhruba před rokem Rusové a Ukrajinci ji od nich odkoukali, má ještě jeden plus: eliminuje problémy s výškovými rozdíly a radiohorizontem.

„V Bilohrivském lese jsem jednou zasáhl tank. Byl v údolí, dobře ho bránili, ale ten tank pracoval proti naší pěchotě. Stačily nám na to dva drony s optickým vláknem a kompletně jsme ho zničili,“ uvedl letos v září pro iDNES.cz operátor dronové jednotky Střiž s přezdívkou Nazar.

Sbírka na české drony s optovláknem

Uplynulý rok nicméně ukázal, že Rusové mají v masové a centralizované výrobě dronů navrch. Ukrajinský stát zdaleka není tak efektivní a desítky dobrovolnických projektů nestíhají pokrýt rostoucí potřeby obránců na frontě.

Spark Spolek se nicméně nyní dočkal vítané finanční injekce. Iniciativa Dárek pro Putina pro něj vyčlenila čtyři miliony korun z velkorysého daru od Iva Lukačoviče a navíc pro něj vyhlásila novou sbírku na celkem 500 nových dronů s optickým vláknem.

Nejde jen o pomoc Ukrajině, ale i o inovace a know-how, které by jednou mohla využít česká armáda. Tým kolem Lesjy Kopčuk si na 3D tiskárnách sám vyrábí všechny potřebné komponenty, osazuje řídící desky, navíjí optické vlákno do zásobníků a kompletuje baterie. Teď si objednal i speciální motory.

„Každý vyrobený stroj prochází důkladnými zkouškami. Testuje se stabilita ve visu, rychlost, stoupavost i výdrž, bez nákladu i s ním. Všechny inovace a změny jsou konzultovány s dronovými jednotkami pro které jsou tyto stroje určeny,“ uvádí Dárek pro Putina.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Pavel přeje vládě úspěch. Bude hlídat, zda neohrožuje demokracii a bezpečnost

Přímý přenos
Prezident Petr Pavel při natáčení novoročního projevu (1. ledna 2025)

Prezident Petr Pavel přednáší tradiční novoroční projev. „Přeji nové vládě, aby v opatřeních, která budou v zájmu všech občanů, byla úspěšná. Považuji za správné nechat jí na startu prostor,“ uvedl...

1. ledna 2026  6:40,  aktualizováno  13:03

„Šukat“ bývalo běžné slovo, zato „srandu“ měli předci za skandální, říká Jazykovědma

Premium
Markéta Gregorová

Průměrný dospělý Čech používá v mateřštině nějakých sedm až deset tisíc slov, i když ve slovnících jich najdete na 250 tisíc. U řady z nich člověk netuší, jak vznikla nebo z jakého jazyka jsme je do...

1. ledna 2026

Reakce na projevy šéfa vlády a Sněmovny: Babiš mluví jen k svým voličům, řekl Fiala

Premiér Andrej Babiš a předseda Poslanecké Sněmovny Tomio Okamura zveřejnili...

Premiér Andrej Babiš i předseda Sněmovny Tomio Okamura zveřejnili své novoroční projevy. Redakce iDNES.cz oslovila předsedy parlamentních stran a hnutí o reakci. Podle šéfa občanských demokratů a...

1. ledna 2026  12:01,  aktualizováno  12:53

Svět přivítal rok 2026. Největší party byla na vyhřáté Copacabaně, v New Yorku lidé mrzli

Lidé slaví příchod nového roku na Times Square v New Yorku. (1. ledna 2026)

Svět oslavil příchod nového roku 2026. Bujaré oslavy se přelily z Asie do Evropy a posléze přešly za Atlantický oceán. Na pláži Copacabana v Brazílii vítalo nový letopočet 2,5 milionu lidí. Statisíce...

1. ledna 2026  7:21,  aktualizováno  12:48

Ve švýcarském středisku vyhořel bar. Zemřely desítky lidí, sto zraněných

Následky exploze ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana (1. ledna 2026)

Při požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana přišly o život desítky lidí. Podle italské diplomacie jich je minimálně čtyřicet. Dalších sto lidí utrpělo zranění. Oheň vypukl během...

1. ledna 2026  7:07,  aktualizováno  12:27

VIDEO: České drony s optovláknem ničí Rusy. Osvědčily se, pochvalují si Ukrajinci

České drony s optickým vláknem zasahují cíle na Donbasu

Z mrazivé fronty na východě Ukrajiny dorazily první záběry ukazující práci českých dronů s optickým vláknem. Vražedné kvadrokoptéry z dílny pražského Spark spolku mají jednu podstatnou výhodu: nedají...

1. ledna 2026  12:23

První se v roce 2026 narodil Matyáš v Plzni, stihl to sedm minut po půlnoci

Českokrumlovská porodnice patří mezi tři nejlepši malé porodnice v České...

Prvním novorozencem letošního roku v Česku je Matyáš, který přišel na svět sedm minut po půlnoci v plzeňské Fakultní nemocnici na Lochotíně. Je zcela zdráv a po narození vážil 3510 gramů, řekla...

1. ledna 2026  12:15

Silvestrovské oslavy v Plzni skončily také amputací části prstu a popáleninami

Plzeňští městští policisté vyjížděli ke zhruba desítce případů odpalování...

Záchranáři v Plzeňském kraji během silvestrovské noci ošetřovali muže, u nějž museli amputovat článek prstu. U dalšího potom ošetřovali popáleniny prvního stupně. Městští policisté vyjížděli ke...

1. ledna 2026  11:51

Úklidové čety vyjely po silvestru v Praze už v noci. Ráno bylo skoro hotovo

Praha slavila příchod nového roku. Nad ránem vyjely do ulic úklidové čety. (1....

Hlavní místa silvestrovských oslav v Praze, jakými jsou Staroměstské a Václavské náměstí, uklidila Technická správa komunikací (TSK) už před devátou hodinou ranní. Ve stejnou dobu ukončili uklízeči...

1. ledna 2026  11:22

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

1. ledna 2026  9:58,  aktualizováno  11:10

Uděláme všechno pro to, aby se rozdělená země začala sjednocovat, řekl Babiš

Volby do poslanecké sněmovny 2025. Hnutí Ano, Andrej Babiš. (4. října 2025)

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že chce, aby Česká republika byla nejlepší místo k životu na celé planetě. Nechce se ohlížet zpět, ale usilovat o lepší Českou republiku pro naše děti....

1. ledna 2026  10:19,  aktualizováno  10:35

Zapálené koše, zbytky pyrotechniky. Hasiči řešili 259 požárů, méně než loni

Praha slavila příchod nového roku. (1. ledna 2026)

Česko oslavilo vstup do nového roku. Hasiči během silvestrovské noci vyjížděli po celé republice k celkem 259 požárům. Bylo jich tedy o 98 méně než na přelomu roku 2024/2025. Většina případů byla...

1. ledna 2026  8:15,  aktualizováno  10:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.