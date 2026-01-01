VIDEO: České drony s optovláknem ničí Rusy. Osvědčily se, pochvalují si Ukrajinci

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Osvědčily se, pracují moc dobře. Doufáme, že brzy dostaneme další. Protože jeden tým našich dronařů spotřebuje průměrně dvacet až pětadvacet FPV dronů za den,“ pochvaluje si třicetiletý příslušník dronařského praporu Makhno Group, který už tři roky bojuje v Záporožské oblasti.
Drony z dílny spolku založeného česko-ukrajinskou podnikatelkou Lesjou Kopčuk nyní pracují i v Doněcké oblasti. Operátoři je často používají při likvidaci nepřátelských bunkrů ukrytých v remízech mezi poli, zalétávají s nimi do rozbombardovaných domů a kamkoliv, kde by se mohl skrývat nepřítel.
Záběry útoků většinou končí šedivým zrněním a ztrátou signálu, divák se potvrzení zásahu nedočká. Důvod je prozaický: drony s optovláknem mají obvykle dolet patnáct kilometrů a tak daleko žádný Mavic, který by explozi mohl natočit z výšky a potvrdit úspěšný zásah, nedoletí.
Operátorům je to však jedno, protože drony ovládané přes optické vlákno mají jednu zásadní výhodu: nedají se zarušit prostředky radioelektronického boje. Rusové jsou v této disciplíně tradičně velmi dobří, rušičky dnes chrání každou houfnici nebo minomet. Ukrajinští dronaři si už nějakou dobu stěžují, že s radiem ovládanými drony narážejí na neproniknutelné „záclony“ rušení.
Signál přenášený přes optické vlákno se dá přerušit jen jeho fyzickým přerušením. Technologie, kterou jako první nasadili zhruba před rokem Rusové a Ukrajinci ji od nich odkoukali, má ještě jeden plus: eliminuje problémy s výškovými rozdíly a radiohorizontem.
„V Bilohrivském lese jsem jednou zasáhl tank. Byl v údolí, dobře ho bránili, ale ten tank pracoval proti naší pěchotě. Stačily nám na to dva drony s optickým vláknem a kompletně jsme ho zničili,“ uvedl letos v září pro iDNES.cz operátor dronové jednotky Střiž s přezdívkou Nazar.
Sbírka na české drony s optovláknem
Uplynulý rok nicméně ukázal, že Rusové mají v masové a centralizované výrobě dronů navrch. Ukrajinský stát zdaleka není tak efektivní a desítky dobrovolnických projektů nestíhají pokrýt rostoucí potřeby obránců na frontě.
Spark Spolek se nicméně nyní dočkal vítané finanční injekce. Iniciativa Dárek pro Putina pro něj vyčlenila čtyři miliony korun z velkorysého daru od Iva Lukačoviče a navíc pro něj vyhlásila novou sbírku na celkem 500 nových dronů s optickým vláknem.
Nejde jen o pomoc Ukrajině, ale i o inovace a know-how, které by jednou mohla využít česká armáda. Tým kolem Lesjy Kopčuk si na 3D tiskárnách sám vyrábí všechny potřebné komponenty, osazuje řídící desky, navíjí optické vlákno do zásobníků a kompletuje baterie. Teď si objednal i speciální motory.
„Každý vyrobený stroj prochází důkladnými zkouškami. Testuje se stabilita ve visu, rychlost, stoupavost i výdrž, bez nákladu i s ním. Všechny inovace a změny jsou konzultovány s dronovými jednotkami pro které jsou tyto stroje určeny,“ uvádí Dárek pro Putina.