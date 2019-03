V sousedních zemích je internet ve vlacích zdarma, České dráhy ho omezují

Stojíce před nutností platit za internetová data podle tarifů českých operátorů, zvažují ČD zavést datový limit pro své cestující. Jak upozornil mluvčí ČD Radek Joklík, obdobný limit využívá například německý státní dopravce Deutsche Bahn, který taktéž platí za objem stažených dat.

Cestující ve druhé třídě německých vlaků mají k dispozici 200MB dat na jednu cestu. „Pokud ovšem s sebou vezete například počítač, tablet a mobil, máte k dispozici třikrát tolik dat. Omezení platí na jedno zařízení, ne na jednu osobu“, upřesnil zástupce mluvčího Deutsche Bahn Andreas Fuhrmann. Při zakoupení lístku do první třídy je internet bez omezení.

Podle výzkumů Evropské unie se v Německu platí za internetová data výrazně méně než v Česku. Němci tak mohou pohodlněji využívat své vlastní datové připojení. Deutsche Bahn navíc poskytuje data také při cestách do zahraničí, konkrétně do Rakouska, Švýcarska, Francie, Belgie a Nizozemska.

V Rakousku a Polsku zcela zdarma

Rakouské spolkové dráhy ÖBB poskytují cestujícím internet úplně zdarma, a to na domácích i zahraničních tratích. I ony přitom musejí operátorům platit za to, co cestující na palubě vlaku prosurfují.

„Nemáme s mobilními operátory žádnou speciální smlouvu. Cena je definovaná podle objemu dat, která ÖBB využije,“ uvedl Bernhard Rieder z tiskového úřadu rakouských drah. Podle něj je ÖBB jedním z největších odběratelů dat v Rakousku, proto spolu s mobilními operátory velmi úzce spolupracují.

Rieder zároveň vyvrátil informaci z českých médií, že ÖBB omezuje internetové připojení, když uživatel stahuje velké množství dat. „Je možné, že se připojení při stahování velkého objemu dat zahltí a zpomalí. Ale nevím o tom, že bychom uplatňovali nějaká omezení internetových dat,“ uvedl Rieder.

Stejně svobodně ve vlaku surfují také Poláci. „Železniční společnost PKP poskytuje bezplatný internet ve všech vnitrostátních vlacích a nijak nelimituje, kolik dat mohou cestující využít,“ uvedla Agnieszka Serbenská, mluvčí státního dopravce PKP Intercity. Ani polské dráhy přitom nespoléhají na žádný speciální tarif od operátora.

Rakousko i Polsko si ovšem štědrost ke svým cestujícím mohou dovolit. Ceny za internetová data v obou státech se podle výzkumů EU pohybují mezi nejnižšími v Evropě. V České republice naopak lidé za připojení na internet platí, společně s Řeckem a Maďarskem, jednoznačně nejvíc.



Omezený internet je dostupný i ve francouzských rychlovlacích TGV:

VIDEO: Sice pomalý, ale dostupný. Wi-Fi je k dispozici i v rychlovlacích TGV Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A zase jsme u ceny českých dat

ČD dosud měly od operátorů výjimku, která jim umožňovala stahovat neomezený objem dat za jednotnou cenu. Objem spotřebovaných dat byl však vyšší, než strany původně očekávaly, operátoři proto svou výjimku zrušili.

Zaplatit za internet podle ceníku českých mobilních operátorů je však pro ČD problém. „Očekáváme několikanásobný růst nákladů spojených s poskytováním wifi v našich spojích. Řádově půjde o desítky milionů korun, které budeme muset při současném neomezeném čerpání dat ročně platit,“ podotkl Joklík.

Konkurenční společnosti RegioJet a Leo Express neplánují spotřebu dat omezovat ani za cenu vyšších nákladů. Zástupci Leo Expressu ovšem připustili, že je nadměrné používání palubních dat tíží. „Platíme podle klasických tarifů. Čím více u nás tedy cestující stáhnou dat, tím více platíme. Uvítali bychom, kdyby se cena dat snížila, jde o významný náklad,“ uvedl mluvčí Emil Sedlařík v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Diskusi o cenách datového připojení nedávno rozvířila ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, která v ČT uvedla, že data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí. „My potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. A to je jedna z cest, která ke zlevnění dat povede,“ prohlásila Nováková.