České alpinisty překvapila v Rakousku tma, musel pro ně letět vrtulník

Událost se stala ve Východním Tyrolsku. Dvojice Čechů ve věku 48 a 51 let se vydala na horolezeckou túru do Lienzských Dolomitů, konkrétně na vrchol hory Gamskopf.
Lezecká trasa, která má celkovou délku 300 metrů a která podle příručky vyžaduje okolo čtyř hodin, má uváděnou obtížnost čtyři plus, tedy těžkou.
Výstup dvojice, která měla potřebnou lezeckou výstroj, zahájila okolo 11. hodiny. Kvůli nestabilní skále a složité orientaci se na vrchol, ze kterého se chtěla slanit do údolí, dostala až okolo 20. hodiny.
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Češi ale neměli čelovky, takže se jim nepodařilo najít vyznačenou slaňovací trasu. Kontaktovali proto svého známého na chatě Karlsbader Hütte, který se obrátil na záchranáře.
Z chaty se k Čechům vydala horská služba, současně byl vyslán i vrtulník, který nakonec dvojici z vrcholu vyzvedl po laně a dopravil je do obce Nikolsdorf. Na zásahu se podílelo 14 záchranářů a členů horské policie.