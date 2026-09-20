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České alpinisty překvapila v Rakousku tma, musel pro ně letět vrtulník

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  11:25

Lienzské Dolomity (15. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Na jihu Rakouska se v sobotu dostala do problémů dvojice českých alpinistů, které v těžkém terénu bez čelovek zastihla tma. Ze skalní stěny je museli záchranáři vyzvednout vrtulníkem, informovala tyrolská policie.

Událost se stala ve Východním Tyrolsku. Dvojice Čechů ve věku 48 a 51 let se vydala na horolezeckou túru do Lienzských Dolomitů, konkrétně na vrchol hory Gamskopf.

Lezecká trasa, která má celkovou délku 300 metrů a která podle příručky vyžaduje okolo čtyř hodin, má uváděnou obtížnost čtyři plus, tedy těžkou.

Výstup dvojice, která měla potřebnou lezeckou výstroj, zahájila okolo 11. hodiny. Kvůli nestabilní skále a složité orientaci se na vrchol, ze kterého se chtěla slanit do údolí, dostala až okolo 20. hodiny.

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Češi ale neměli čelovky, takže se jim nepodařilo najít vyznačenou slaňovací trasu. Kontaktovali proto svého známého na chatě Karlsbader Hütte, který se obrátil na záchranáře.

Z chaty se k Čechům vydala horská služba, současně byl vyslán i vrtulník, který nakonec dvojici z vrcholu vyzvedl po laně a dopravil je do obce Nikolsdorf. Na zásahu se podílelo 14 záchranářů a členů horské policie.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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