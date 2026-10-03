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Konec „jeskynní rusofobie“ i snaha obrat o peníze. Co Moskva vidí v Babišově vládě

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  11:21
Anna Ponomarjovová, nová ruská velvyslankyně

Anna Ponomarjovová, nová ruská velvyslankyně | foto: Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace

Premiér Andrej Babiš na předvolebním mítinku ANO v Roudnici nad Labem. (1....
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Anna Ponomarjovová, nová velvyslankyně
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Praha a Moskva zažívají první opatrné signály změny vzájemné rétoriky, k plné normalizaci vztahů je ale stále daleko. Ruská velvyslankyně v České republice Anna Ponomarevová poskytla státní tiskové agentuře RIA Novosti rozsáhlý rozhovor, ve kterém poprvé otevřeně zhodnotila nástup nové české vlády pod vedením Andreje Babiše.

Podle šéfky ruské diplomatické mise v Praze došlo po letech ostrých diplomatických přestřelek k citelnému ochlazení protiruských emocí, Moskva však jedním dechem varuje, že české zbraně na Ukrajině zůstávají nepřekonatelnou zdí.

Ponomarevová v rozhovoru nešetřila tvrdou kritikou předchozího politického kurzu Fialovy vlády, který podle ní záměrně pálil veškeré mosty.

„Předchozí kabinet vsadil na primitivní propagandistické metody a éru jeskynní rusofobie,“ prohlásila velvyslankyně pro RIA Novosti s tím, že současný realističtější přístup Strakovy akademie je vítanou změnou. Ocenila zejména to, že nová česká exekutiva otevřeně mluví o nutnosti diplomatického řešení konfliktu na Ukrajině a zastavila přímé vládní dodávky vojenského materiálu do napadené země.

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Tento posun v rétorice nicméně podle ruské strany neznamená, že by se vztahy mezi oběma státy mohly v dohledné době vrátit do normálu. Hlavním jablkem sváru zůstává masivní zapojení českého soukromého zbrojního sektoru do pomoci Kyjevu a mezinárodně sledovaná česká muniční iniciativa.

„Dokud budou z České republiky proudit dělostřelecké granáty a vojenský materiál, které zabíjejí ruské vojáky, jakákoliv reálná a hlubší normalizace našich vztahů prostě není na pořadu dne,“ konstatovala diplomatka. Moskva podle ní vnímá rozdíl mezi vládními prohlášeními a realitou na bojišti, kde česká stopa nadále výrazně dominuje.

Velká část rozhovoru se věnovala také vleklým majetkovým sporům o ruské státní nemovitosti na území hlavního města Prahy. České úřady v uplynulých letech zbavily řadu těchto objektů diplomatického statusu a požadují po Ruské federaci doplacení nájemného či vrácení pozemků. Ponomarevová tento postup označila za čistě účelový a politicky motivovaný finanční nátlak.

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„Česká strana nejprve mechanicky vyhostila naše diplomaty a následně začala argumentovat tím, že budovy zejí prázdnotou a neslouží diplomatickým účelům,“ postěžovala si velvyslankyně s tím, že jediným cílem Prahy je Moskvu obrat o co nejvíce peněz.

Rozhovor Anny Ponomarevové jasně ukazuje, že Moskva pozorně sleduje politické změny ve střední Evropě a je připravena reagovat na jakékoliv oslabení jednotného západního tlaku. Ačkoliv konec nejostřejší rétoriky vnímá jako pozitivní signál, strategická realita a pokračující vojenská podpora Ukrajiny ze strany českých zbrojařů drží česko-ruské vztahy nadále na bodu mrazu.

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