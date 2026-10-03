Podle šéfky ruské diplomatické mise v Praze došlo po letech ostrých diplomatických přestřelek k citelnému ochlazení protiruských emocí, Moskva však jedním dechem varuje, že české zbraně na Ukrajině zůstávají nepřekonatelnou zdí.
Ponomarevová v rozhovoru nešetřila tvrdou kritikou předchozího politického kurzu Fialovy vlády, který podle ní záměrně pálil veškeré mosty.
„Předchozí kabinet vsadil na primitivní propagandistické metody a éru jeskynní rusofobie,“ prohlásila velvyslankyně pro RIA Novosti s tím, že současný realističtější přístup Strakovy akademie je vítanou změnou. Ocenila zejména to, že nová česká exekutiva otevřeně mluví o nutnosti diplomatického řešení konfliktu na Ukrajině a zastavila přímé vládní dodávky vojenského materiálu do napadené země.
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Tento posun v rétorice nicméně podle ruské strany neznamená, že by se vztahy mezi oběma státy mohly v dohledné době vrátit do normálu. Hlavním jablkem sváru zůstává masivní zapojení českého soukromého zbrojního sektoru do pomoci Kyjevu a mezinárodně sledovaná česká muniční iniciativa.
„Dokud budou z České republiky proudit dělostřelecké granáty a vojenský materiál, které zabíjejí ruské vojáky, jakákoliv reálná a hlubší normalizace našich vztahů prostě není na pořadu dne,“ konstatovala diplomatka. Moskva podle ní vnímá rozdíl mezi vládními prohlášeními a realitou na bojišti, kde česká stopa nadále výrazně dominuje.
Velká část rozhovoru se věnovala také vleklým majetkovým sporům o ruské státní nemovitosti na území hlavního města Prahy. České úřady v uplynulých letech zbavily řadu těchto objektů diplomatického statusu a požadují po Ruské federaci doplacení nájemného či vrácení pozemků. Ponomarevová tento postup označila za čistě účelový a politicky motivovaný finanční nátlak.
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„Česká strana nejprve mechanicky vyhostila naše diplomaty a následně začala argumentovat tím, že budovy zejí prázdnotou a neslouží diplomatickým účelům,“ postěžovala si velvyslankyně s tím, že jediným cílem Prahy je Moskvu obrat o co nejvíce peněz.
Rozhovor Anny Ponomarevové jasně ukazuje, že Moskva pozorně sleduje politické změny ve střední Evropě a je připravena reagovat na jakékoliv oslabení jednotného západního tlaku. Ačkoliv konec nejostřejší rétoriky vnímá jako pozitivní signál, strategická realita a pokračující vojenská podpora Ukrajiny ze strany českých zbrojařů drží česko-ruské vztahy nadále na bodu mrazu.