Policisté byli přivoláni k útesům u vesnice Dingli, kde mladá sportovnyně spadla, kolem 18:30 místního a středoevropského letního času. Na místo vyjeli poté, co obdrželi hlášení o zraněné osobě v lokalitě Irdum tal-Ihfar na silnici Triq Panoramika.
K události byli přivoláni také záchranáři, kteří ženu dopravili do bezpečí, píší Times of Malta. Lékařský tým ji poté urychleně převezl do nemocnice Mater Dei, kde je nyní léčena pro těžká zranění.
Dingli
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