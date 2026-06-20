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Na Maltě se při paraglidingu těžce zranila mladá Češka

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  11:52
Na západě Malty se v pátek večer při provozování paraglidingu těžce zranila 21letá Češka. Nehodu vyšetřuje tamní policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Policisté byli přivoláni k útesům u vesnice Dingli, kde mladá sportovnyně spadla, kolem 18:30 místního a středoevropského letního času. Na místo vyjeli poté, co obdrželi hlášení o zraněné osobě v lokalitě Irdum tal-Ihfar na silnici Triq Panoramika.

K události byli přivoláni také záchranáři, kteří ženu dopravili do bezpečí, píší Times of Malta. Lékařský tým ji poté urychleně převezl do nemocnice Mater Dei, kde je nyní léčena pro těžká zranění.

Dingli

Dingli

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