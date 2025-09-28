Prolomíme nelegální izraelskou blokádu, říká Češka na palubě propalestinské flotily

Autor: ,
  13:22
Česká účastnice mezinárodní flotily, která veze humanitární pomoc do Pásma Gazy, věří, že se této skupině podaří dostat na toto palestinské území, navzdory izraelské blokádě. Izraelská vláda už vícekrát dala najevo, že žádné z pěti desítek plavidel skupiny Global Sumud Flotila (GSF) do Pásmy Gazy nepustí.
Flotila aktivistů mířících do Pásma Gazy tvrdí, že na ni někdo zaútočil. (19....

Flotila aktivistů mířících do Pásma Gazy tvrdí, že na ni někdo zaútočil. (19. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Aktivistka Greta Thunbergová na palubě humanitární lodi Madleen, která vyrazila...
Aktivistka Greta Thunbergová a další účastníci plavby stojí na palubě...
Christofer Kebbon a Greta Thunbergová (27. ledna 2024)
Greta Thunbergová v Barceloně před nástupem na jednu z lodí mířící do Pásma...
87 fotografií

Češka Šárka Přikrylová také v rozhovoru uvedla, že účastníci flotily jsou v kontaktu s loděmi námořnictva, které na případnou záchranu účastníků této flotily poslaly Španělsko a Itálie.

Tvář flotily Greta kryje teroristy. Kdo skutečně stojí za plavbami do Gazy

„Ano, jsme v kontaktu s námořními loděmi ze Španělska, Itálie. Španělský premiér Pedro Sanchez je propalestinský, a tudíž předpokládáme, že nás bude podporovat více,“ řekla Přikrylová, která se akce účastní se švýcarskou delegací Waves Of Freedom. Na lodi pluje se čtyřmi Italy, Švýcarkou, Francouzem, Chilankou, Irkou a Španělem.

„Chceme nenásilně prolomit nelegální Izraelskou blokádu, a zpřístupnit koridor pro humanitární pomoc,“ řekla Přikrylová v sobotu, kdy se plavidlo Aurora nacházelo ve vodách u Kréty. Flotila skupiny GSF vyplula 1. září z Barcelony a postupně se k ní přidávaly další lodě. „Momentálně je nás 48 plavidel s více než pěti sty dobrovolníky ze 45 zemí. Je to největší humanitární flotila,“ tvrdí Přikrylová.

Pomalu plující flotila, mezi jejímiž účastníky byla i švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová, bývalá starostka Barcelony Ada Colauová či několik poslanců Evropského a italského parlamentu, se dnes ráno nacházela zhruba 50 kilometrů jihovýchodně od Kréty, napsala agentura DPA.

Flotile Thunbergové míří pomoci další lodě z Itálie a Španělska, náklad nepředá

Řada aktivistů pochází z Itálie, jejíž vláda je s flotilou v kontaktu. Ministr zahraničí Antonio Tajani v sobotu odmítl možnost, že by italské loďstvo poskytlo aktivistům ochranu na cestu k břehům Pásma Gazy, píší média. Řím se je snaží přesvědčit, aby vyložili humanitární náklad na Kypru, možností je i nechat jej v izraelském přístavu Ašdod, aktivisté však zatím nedali najevo, že by chtěli upustit od svého původního záměru doplout ke Gaze.

V minulosti se izraelskou blokádu, a dříve také egyptskou, snažilo prolomit do Pásma Gazy více podobných flotil, žádná ale nebyla úspěšná. Izraelská armáda plavidla donutila změnit směr k izraelskému pobřeží a například letos v červnu členy posádky flotily, včetně Thunbergové a francouzské europoslankyně Rimy Hassanové, zadržela. Po několika dnech byli všichni z Izraele vyhoštěni.

Izraelští představitelé tvrdí, že jejich země bude i nadále vynucovat platící blokádu pobřeží Pásma Gazy a že tam ani současnou flotilu doplout nenechá, ačkoli násilí použít nehodlá. Zatímco Izrael opakuje, že blokuje pobřeží ve snaze zlikvidovat teroristické hnutí Hamás a že umožňuje dostatečný přísun humanitární pomoci, panel OSN v srpnu vyhlásil v Gaze hladomor, kterým trpí víc než půl milionu Palestinců.

Flotila s aktivisty mířící do Gazy tvrdí, že ji zasáhl dron. Nesmysl, vyvrací to Tunisko

„Je několik scénářů. Doufáme, ze doplujeme přímo do Gazy...Je tu ale také velká pravděpodobnost, že nás před doplutím zadrží izraelská armáda,“ uvedla česká účastnice výpravy. Připomněla také několik útoků drony, které podle organizátorů akce v předchozích dnech zasáhly několik plavidel z flotily. Nikomu se nic nestalo, jen některé lodě byly poškozeny. Není jasné, kdo drony poslal. Také tuniské ministerstvo vnitra předminulý týden uvedlo, že vyšetřuje „organizovaný útok“ na jedno z plavidel flotily. V Tunisku se flotila zastavila po vyplutí z Barcelony a zdržela se tam i kvůli nepříznivému počasí.

Podle agentury AFP sice flotilu v posledních dnech kvůli poškození opustila nejméně jedna loď, v příštích dnech by se však měla opět rozšířit. Přibýt by k ní měla desítka plavidel, která v sobotu vyplula od Sicílie.

24. září 2025
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

Prolomíme nelegální izraelskou blokádu, říká Češka na palubě propalestinské flotily

Česká účastnice mezinárodní flotily, která veze humanitární pomoc do Pásma Gazy, věří, že se této skupině podaří dostat na toto palestinské území, navzdory izraelské blokádě. Izraelská vláda už...

28. září 2025  13:22

Hádka o Dozimetr. Pro Juchelku je Farský „hodný chlapeček“, ten poukázal na Babiše

V debatě zástupců stran na CNN Prima News se stala důvodem sporu mezi politiky kauza Dozimetr, o které se právě v těchto dnech vede hlavní líčení u soudu. Poslanec Aleš Juchelka (ANO) označil...

28. září 2025  13:18

AI jako terapeut? Nemá empatii, lékařská tajemství nezná, varuje expert

Premium

Umělou inteligenci využívá stále více Čechů jako terapeuta či psychologa. Obrací se na ni se svými problémy i tajemstvím, ale jen málo z nich si uvědomuje její rizika. Expert na kybernetickou...

28. září 2025

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

28. září 2025  12:56

Volební model: ANO potřebuje SPD a dalšího partnera, nebo dohodu se SPOLU

Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 66 mandátů. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News. Na druhém místě by se umístila vládní koalice SPOLU,...

28. září 2025  11:19

Seriál Monyová o brněnské spisovatelce má hlavní cenu festivalu Serial Killer

Nejlepším televizním seriálem střední a východní Evropy se na festivalu Serial Killer v Brně stal český seriál Monyová z produkce Oneplay o brněnské spisovatelce Simoně Monyové. Získal cenu Primetime...

28. září 2025  11:04

Rusko zasypalo Ukrajinu drony a raketami, hlavní terč byl Kyjev. Zemřeli čtyři lidé

Nad celou Ukrajinou byl v neděli od 5:00 SELČ vyhlášen letecký poplach. Terčem jednoho z nejrozsáhlejších ruských bombardování od začátku války byla zejména metropole Kyjev. Útoky stále pokračují....

28. září 2025  7:29,  aktualizováno  10:57

Ocenění pro iDNES.cz. Texty Dana Hübsche uspěly díky přesahu za hranice sportu

Také ve druhém ročníku Novinářských cen Ondřeje Sekory, které vyzdvihují nejlepší žurnalistické počiny, se dařilo sportovní redakci vydavatelství MAFRA. Odborná porota ocenila sérii...

28. září 2025  10:50

OSN obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu

OSN v neděli obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu. Děje se tak poté, co Spojené království, Francie a Německo spustily koncem srpna mechanismus, který umožnil do 30 dnů obnovit...

28. září 2025  7:16,  aktualizováno  9:51

Světový den zpravodajských médií letos vyzdvihuje práci skutečných žurnalistů

Na neděli 28. září připadá nejen Den české státnosti, ale i Světový den zpravodajských médií. Heslem letošního ročníku je „Důvěryhodná média jsou klíčová. Podpořte žurnalistiku. Podpořte fakta....

28. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Že by si Němci začali na migraci zvykat? Zdání klame, pod povrchem to bublá

Premium

Od naší spolupracovnice v Německu Je to pohoda. Čtvrtek, 26. září. Na titulních stranách online verzí prestižních německých deníků se aktuálně probírá Trump a boj bavorského ministerského předsedy Marcuse Södera za umělou...

28. září 2025

Víno by se nemělo lemtat jako voda, varuje vinař. Radí, jak se při koštování neztrapnit

Premium

Během života hrajeme různé hry, platí to i při návštěvě moravského sklípku. Jak se chovat, když se ve víně úplně nevyznáte, ale nechcete to dát najevo? Poradí vám Magazín Víkend DNES, který si o...

28. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.