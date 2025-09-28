Prolomíme nelegální izraelskou blokádu, říká Češka na palubě propalestinské flotily

Češka Šárka Přikrylová také v rozhovoru uvedla, že účastníci flotily jsou v kontaktu s loděmi námořnictva, které na případnou záchranu účastníků této flotily poslaly Španělsko a Itálie.
„Ano, jsme v kontaktu s námořními loděmi ze Španělska, Itálie. Španělský premiér Pedro Sanchez je propalestinský, a tudíž předpokládáme, že nás bude podporovat více,“ řekla Přikrylová, která se akce účastní se švýcarskou delegací Waves Of Freedom. Na lodi pluje se čtyřmi Italy, Švýcarkou, Francouzem, Chilankou, Irkou a Španělem.
„Chceme nenásilně prolomit nelegální Izraelskou blokádu, a zpřístupnit koridor pro humanitární pomoc,“ řekla Přikrylová v sobotu, kdy se plavidlo Aurora nacházelo ve vodách u Kréty. Flotila skupiny GSF vyplula 1. září z Barcelony a postupně se k ní přidávaly další lodě. „Momentálně je nás 48 plavidel s více než pěti sty dobrovolníky ze 45 zemí. Je to největší humanitární flotila,“ tvrdí Přikrylová.
Pomalu plující flotila, mezi jejímiž účastníky byla i švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová, bývalá starostka Barcelony Ada Colauová či několik poslanců Evropského a italského parlamentu, se dnes ráno nacházela zhruba 50 kilometrů jihovýchodně od Kréty, napsala agentura DPA.
Řada aktivistů pochází z Itálie, jejíž vláda je s flotilou v kontaktu. Ministr zahraničí Antonio Tajani v sobotu odmítl možnost, že by italské loďstvo poskytlo aktivistům ochranu na cestu k břehům Pásma Gazy, píší média. Řím se je snaží přesvědčit, aby vyložili humanitární náklad na Kypru, možností je i nechat jej v izraelském přístavu Ašdod, aktivisté však zatím nedali najevo, že by chtěli upustit od svého původního záměru doplout ke Gaze.
V minulosti se izraelskou blokádu, a dříve také egyptskou, snažilo prolomit do Pásma Gazy více podobných flotil, žádná ale nebyla úspěšná. Izraelská armáda plavidla donutila změnit směr k izraelskému pobřeží a například letos v červnu členy posádky flotily, včetně Thunbergové a francouzské europoslankyně Rimy Hassanové, zadržela. Po několika dnech byli všichni z Izraele vyhoštěni.
Izraelští představitelé tvrdí, že jejich země bude i nadále vynucovat platící blokádu pobřeží Pásma Gazy a že tam ani současnou flotilu doplout nenechá, ačkoli násilí použít nehodlá. Zatímco Izrael opakuje, že blokuje pobřeží ve snaze zlikvidovat teroristické hnutí Hamás a že umožňuje dostatečný přísun humanitární pomoci, panel OSN v srpnu vyhlásil v Gaze hladomor, kterým trpí víc než půl milionu Palestinců.
„Je několik scénářů. Doufáme, ze doplujeme přímo do Gazy...Je tu ale také velká pravděpodobnost, že nás před doplutím zadrží izraelská armáda,“ uvedla česká účastnice výpravy. Připomněla také několik útoků drony, které podle organizátorů akce v předchozích dnech zasáhly několik plavidel z flotily. Nikomu se nic nestalo, jen některé lodě byly poškozeny. Není jasné, kdo drony poslal. Také tuniské ministerstvo vnitra předminulý týden uvedlo, že vyšetřuje „organizovaný útok“ na jedno z plavidel flotily. V Tunisku se flotila zastavila po vyplutí z Barcelony a zdržela se tam i kvůli nepříznivému počasí.
Podle agentury AFP sice flotilu v posledních dnech kvůli poškození opustila nejméně jedna loď, v příštích dnech by se však měla opět rozšířit. Přibýt by k ní měla desítka plavidel, která v sobotu vyplula od Sicílie.
