Izrael deportoval Češku ze zadržené flotily, na hranici ji převzali Jordánci

  11:07
Jordánsko převzalo 131 členů propalestinské flotily Global Sumud, které od minulého týdne zadržoval Izrael. České ministerstvo zahraničí o něco později potvrdilo, že česká občanka Šárka Přikrylová, která plula s flotilou, byla spolu se skupinou Švýcarů deportována z Izraele a nachází se právě v Jordánsku.
Zastavte genocidu palestinského lidu, nahrála na Vimeo.com aktivistka Šárka...

Zastavte genocidu palestinského lidu, nahrála na Vimeo.com aktivistka Šárka Přikrylová | foto: Vimeo.com / Šarka Přikrylová (Czech republic)

Švédská aktivistka Greta Thunbergová přiletěla po deportaci z Izraele do Athén....
Podle prohlášení jordánské diplomacie předal Izrael propalestinské aktivisty do Jordánska na přechodu Allenbyho most.

Mezi lidmi, které na lodích flotily zadrželi izraelští vojáci, byla i Češka Přikrylová. V izraelském detenčním zařízení ji minulý týden navštívil český diplomat a ambasáda slíbila, že jí bude poskytovat konzulární asistenci podle potřeb.

Izraelské bezpečnostní síly zadržely aktivisty a členy flotily při zásahu na moři minulý týden. Zatčených bylo 479 lidí, 341 z nich Izrael deportoval v předchozích dnech. V pondělí Izrael propustil například slovenského účastníka flotily či švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou.

Izrael deportoval Thunbergovou a spol. Pro aktivisty letělo slovenské letadlo

Propalestinská flotila, která čítala na čtyři desítky lodí, se snažila přepravit po moři humanitární pomoc do Pásma Gazy a chtěla narušit námořní embargo, jež Izrael na toto palestinské území uvalil. Aktivisté plavbu vnímali také jako protest proti válce v Pásmu Gazy, kterou mnozí z nich označují za genocidu Palestinců.

Válka v Izraeli

7. října 2025  7:52,  aktualizováno  11:12

Izrael deportoval Češku ze zadržené flotily, na hranici ji převzali Jordánci

7. října 2025  11:07

