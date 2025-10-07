Podle prohlášení jordánské diplomacie předal Izrael propalestinské aktivisty do Jordánska na přechodu Allenbyho most.
Mezi lidmi, které na lodích flotily zadrželi izraelští vojáci, byla i Češka Přikrylová. V izraelském detenčním zařízení ji minulý týden navštívil český diplomat a ambasáda slíbila, že jí bude poskytovat konzulární asistenci podle potřeb.
Izraelské bezpečnostní síly zadržely aktivisty a členy flotily při zásahu na moři minulý týden. Zatčených bylo 479 lidí, 341 z nich Izrael deportoval v předchozích dnech. V pondělí Izrael propustil například slovenského účastníka flotily či švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou.
Propalestinská flotila, která čítala na čtyři desítky lodí, se snažila přepravit po moři humanitární pomoc do Pásma Gazy a chtěla narušit námořní embargo, jež Izrael na toto palestinské území uvalil. Aktivisté plavbu vnímali také jako protest proti válce v Pásmu Gazy, kterou mnozí z nich označují za genocidu Palestinců.