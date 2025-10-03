Zadrženou Češku z flotily navštívil český diplomat. Je O. K., rozhodne se o deportaci

  13:49
Český diplomat v pátek navštívil zadržovanou Češku z flotily do Pásma Gazy v detenčním zařízení. Fyzicky je v pořádku, o deportaci rozhoduje soud. Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt do Gazy humanitární pomoc. Mezi zadrženými plavidly byla také loď, na níž plula česká občanka Šárka Přikrylová.

Švýcarská skupina Waves Of Freedom ve čtvrtek na síti X sdílela video s Přikrylovou, která mimo jiné vyzvala českou vládu, aby ji přivedla domů.

Český diplomat v pátek dopoledne zadržovanou českou občanku navštívil. „Fyzicky je v pořádku, se svou právničkou mluvila. O deportaci nyní rozhoduje soud, ambasáda jí tedy nadále bude poskytovat konzulární asistenci podle potřeb, a to do momentu deportace,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.

Greta Thunbergová a další aktivisté po zadržení jejich flotily Izraelci (2. října 2025)
Izraelské lodě odvezly aktivisty ze zadržené flotily do přístavu Ašdod. (2. října 2025)
Snímek z videa zveřejněného organizací Global Sumud Flotilla zachycující izraelské vojáky na palubě jedné z lodí flotily poté, co byla zadržena při přibližování k pobřeží Gazy. (2. října 2025)
Propalestinské protesty v Los Angeles. (2. října 2025)
V pátek izraelská armáda zastavila podle organizátorů akce i poslední loď mezinárodní humanitární flotily. Portál The Times of Israel (ToI) v pátek napsal, že ke Gaze tento týden vyplula z Itálie nová humanitární flotila, která se rovněž chce pokusit prolomit izraelskou blokádu. Nová skupina devíti lodí se teď nachází u řeckého ostrova Kréta, napsal ToI.

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

„Pokud sledujete toto video, znamená to, že jsem byla unesena izraelskými okupanty a proti své vůli odvezena do Izraele. Řekněte mé vládě, aby přestala být spoluvinna s Izraelem a aby mě přivedla domů,“ řekla ve čtvrtek ve sdíleném videu Přikrylová. Na závěr vyzvala k „zastavení genocidy proti palestinskému lidu“.

Ministerstvo zahraničí dlouhodobě důrazně doporučuje českým občanům do Pásmy Gazy, kde je velice riziková bezpečnostní situace, necestovat. „Možnost poskytnout zde pomoc v nouzi je omezená či přímo nemožná, stejně jako pomoc se vstupem do Pásma Gazy a jeho následným opuštěním,“ uvedl úřad.

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Válka v Gaze začala 7. října 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli. Většinu propustili výměnou za několik tisíc palestinských vězňů při dvou příměřích, která vyjednaly Egypt, Katar a Spojené státy a jež platila koncem listopadu 2023 týden a letos od 19. ledna dva měsíce.

Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 66 tisíc Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Podle nevládních organizací přes 80 procent palestinských obětí byli civilisté.

