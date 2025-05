18:30

Od našich zpravodajů na Ukrajině - Sympatie k Ukrajině je dovedly až do zákopů, do války narukovali spolu. Max je původem z Ukrajiny, ona se narodila v Praze. Už pět měsíců slouží jako operátoři kamikaze dronů. „Češi mají tendenci si představovat, že tady bojujeme proti opicím s klacky. Kdyby to byla pravda, tak bychom už dávno vyhráli,“ říká dronařka s přezdívkou Radouch ve společném rozhovoru s Maxem.