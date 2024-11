Zemřel český mladík, který se vážně zranil ve Vídni. Druhý bojuje o život

Čeští mladíci ve věku 17 a 18 let se rozhodli pro takzvané surfování na vlaku, jak se nebezpečné jízdě na střeše vagonů říká. Jízda ale skončila tragicky, když oba při příjezdu do nadzemní stanice Schönbrunn narazili do nadchodu.

Náraz byl natolik silný, že záchranáři museli chlapce oživovat. Mladší z nich však následkům podlehl. Podle vyjádření českého ministerstva zahraničí to byl Ukrajinec s trvalým pobytem v Česku. Stav jeho osmnáctiletého kamaráda je i nadále kritický.

„Bohužel můžeme potvrdit, že jeden z mladíků včera (v pátek) následkům zranění podlehl. Šlo o občana Ukrajiny s trvalým pobytem v Česku. Druhý mladík, český občan, stále bojuje o život,“ sdělila mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

Na internetu se objevilo video, na kterém oba Češi na střeše vozu pózují na kameru. Video končí krátce po nárazu. Na posledních záběrech je patrné, že oba mladíci leží na střeše vlaku s vážnými zraněními.

„Tato tragická nehoda ukazuje, jak životu nebezpečné takovéto lehkovážné akce či zkoušky odvahy jsou. Lézt na vozy metra nebo tramvaje nestojí za žádné video na TikToku ani za nejlepší selfie,“ zdůraznil vídeňský dopravní podnik. Dopravce rovněž poznamenal, že společně s policií pořádá akce ve školách, aby na rizika podobného chování upozornil.

Metro ve Vídni jezdí průměrnou rychlostí asi 32,5 kilometru v hodině, soupravy se ale mohou pohybovat rychlostí až 80 kilometrů v hodině, uvedl server Nachrichten. Při příjezdu do stanice Schönbrunn je to obvykle asi 50 kilometrů v hodině. Spolu s Čechy se jízdy na vagonu zúčastnili také dva Rakušané ve věku 13 a 18 let. Ti nejprve z místa utekli, později se ale do stanice vrátili.