Češi našli v Chorvatsku kabelku s milionem. Část peněz si nechali, viní je policie

Češi našli podle policie v pátek kolem 19:00 látkovou tašku značky Louis Vuitton, uvnitř které bylo celkem 45 300 eur (přes jeden milion korun). Z toho 45 000 eur se nacházelo v papírové obálce a dalších 300 eur v peněžence, popisuje portál Burin.
V tašce byly mimo jiné také osobní věci majitele a jeho dětí. Češi jsou obviněni, že si peníze nechali. Jak ale server dodává, z celkové částky chybělo 6 100 eur.
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Oba Češi podle portálu tvrdí, že chybějící peníze nevzali a že na tašku narazili náhodou při procházce. Ležela podle nich na zemi u cesty.
V pondělí odpoledne se na župním soudu v Rijece konalo jednání na základě návrhu státního zastupitelství, aby byla dvojici nařízena vazba. Soudce návrhu vyhověl.
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