Pětasedmdesátiletý Pfauser se rozhodl Irák opustit už v sobotu večer. Po zprávách o demonstracích v Bagdádu a výbuchu u americké základny v Arbílu si vzal taxi a vydal se 550 kilometrů na sever až k tureckým hranicím.
Cíl: turecké město Mardín, které leží asi 200 kilometrů od hranic s Irákem.„Radil jsem se s několika lidmi a vyhodnotil jsem, že to je vlastně nejbližší letiště od hranic. Teď tady sedím v letištním hotelu a na ráno už jsem si koupil letenku a vracím se domů,“ vysvětluje Pfauser.
K odjezdu se rozhodl hned v sobotu, když americké a izraelské bomby začaly padat na Teherán. „Objevily se zprávy o protestech a situace v Bagdádu byla šílená. Na hotelu byl se mnou mladý Francouz, který říkal, že právě francouzská ambasáda jim poradila, aby neopouštěli Bagdád,“ říká Pfauser.
On ale udělal pravý opak a z města odjel. A udělal nejspíš dobře. „Začínaly demonstrace, a protože v útocích byl zabit íránský vůdce Chameneí a většina elity, tak to ty lidi rozčílilo. Takže proto jsem rychle vypadl, protože proč být ve městě, kde furt někdo protestuje,“ uvádí Čech.
V Bagdádu se v neděli protestujícíc střetli u budovy americké ambasády s bezpečnostními složkami. Ty odpověděly slzným plynem. Podle očitých svědků použily obušky, ostrou munici, slzný plyn a vodní děla. Mnozí z demonstrantů drželi v rukou portréty Chameneího a vlajky Íránských revolučních gard. Mohutně se protestovalo i na jihu Iráku.
Poslední týden své dobrodružné dovolené chtěl Pfauser původně trávit v Irbilu, hlavním centru iráckého Kurdistánu. „Tam jsem si ještě chtěl užívat. Ale já vždycky, když někam jedu, tak potom je tam válka, to se mi stalo už asi třikrát,“ vysvětluje Pfauser.
Co pětasedmdesátiletý Čech v Iráku vlastně dělal? Cestoval. Po světě jezdí už řadu let, často do destinací, kam se našinec jen tak nedováží. Do Iráku přicestoval přes saúdskoarabskou Džiddu.